WWE SmackDown Live HOY EN VIVO ONLINE FOX SPORTS: John Cena regresa a la WWE

John Cena es la principal novedad en el WWE SmackDown Live de este martes, además, se celebrará el Independence Day Battle Royal por el campeonato de los Estados Unidos.

Fuente : WWE

WWE SmackDown Live se celebra este martes 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, y lo hará con el regreso triunfal de John Cena, quien debuta como agente libre, luego de algunos meses de ausencia desde WWE Wrestlemania 33. El ‘Rapero Mayor’ también podrá aparecer en algunos episodios de Raw por su nueva relación laboral con la empresa. Lo puedes ver a las 7 de la noche (hora peruana), por la señal de Fox Sports 3.

The New Day y The Usos, nuevamente, se enfrentarán por los campeonatos en parejas de SmackDown en Battleground, pero como un calentamiento se verá esta noche una épica batalla de rap presentada por el artista Wale.

Naomi, la semana pasada, salió airosa de la defensa del campeonato de mujeres de SmackDown Live, pero no de manera tan clara para el gerente general Daniel Bryan, quien dará una nueva oportunidad a Lana, la rusa que tiene embelesado a todo el universo de la WWE.

El campeonato de los Estados Unidos es muy preciado por varios de los luchadores de SmackDown, por lo que el comisionado Shane McMahon tuvo una gran idea: el Independence Day Battle Royal. El ganador de esta lucha será el retador número uno al cinturón de Kevin Owens. Aún no se han revelado nombres de los participantes, pero se espera que AJ Styles y Shinsuke Nakamura sea algunos de ellos.