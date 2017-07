UFC 213: Valentina Shevchenko y la razón por la que escogió representar al Perú

La peleadora kirguisa que representa al Perú en UFC, Valentina Shevchenko, recordó sus inicios en el deporte de las Artes Marciales Mixtas (MMA) y sus motivos por las que la llevaron a pelear por el Perú. Hoy pelea por el título de Peso Gallo de UFC frente a la brasileña Amanda Nunes.

Valentina Shevchenko sostendrá la pelea más importante de su carrera profesional ante la brasileña Amanda Nunes. 'La Bala' buscará obtener el título de la división peso gallo, que anteriormente estuvo en manos de Ronda Rousey, Holly Holm y Miesha Tate, este sábado 8 de julio (desde las 8.00 p.m. por el canal FOX Sports 2) en el octágono del T-Mobile Arena, de la ciudad de Las Vegas, por el evento estelar del UFC 213.

En una entrevista concedida para el portal 'Combate.com', Valentina Shevchenko recordó cuáles fueron sus inicios como artista marcial que se dio gracias al apoyo de su familia. Después, esto pasó a formar parte de su vida.

"Yo nací en Kirguistán, un país muy bonito. Crecí allí. Después de eso, nos mudamos a Rusia porque mis padres eran de allí. Vivimos algunos años ahí, luchando por la selección rusa de muay thai. En mi familia fue un poco diferente, porque mi madre, Elena, es la presidenta de la Federación de Muay Thai en Kirguistán, mi hermana mayor, Antonina, es 10 veces Campeona Mundial de Muay Thai. No fuimos nosotros quienes decidimos hacer muay thai, fue nuestra madre que ya nos llevó a la federación, a nuestro entrenador, y empezó a presentarnos a este mundo de las artes marciales. Primero parecía una broma, niños aprendiendo a patear, pero cuando crecí, y tenía 11 o 12 años, entendí que las artes marciales son mi vida, y desde entonces, fui aprendiendo cada vez más sobre lo que estaba haciendo, y hoy ya no puedo vivir sin las artes marciales. Es mi estilo de vida, es mi todo ", declaró Valentina Shevchenko en una entrevista con Combate.com.

