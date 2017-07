WWE Great Balls of Fire 2017: Cartelera completa, día y hora del evento [GUÍA DE CANALES]

WWE Great Balls of Fire 2017 será un evento de lujo con vibrantes peleas donde varios títulos estarán en disputa. Revisa a continuación el horario y los canales del show.

WWE Great Balls of Fire 2017 se realizará en Dallas. Creditos : WWE

La WWE realizará mañana domingo el Great Balls of Fire 2017 en el American Airlines Center de Dallas a partir de las 6.00 p.m. (hora peruana). La pelea estelar de la noche será la de Brock Lesnar frente a Samoa Joe por el Campeonato Universal.

TE PUEDE INTERESAR: WWE Great Balls of Fire 2017 EN VIVO ONLINE: Brock Lesnar vs. Samoa Joe por Fox Premium [Hora y canal]

Ambos luchadores protagonizaron un candente careo en las últimas ediciones de Monday Night Raw; por eso se espera un combate que dará que hablar. The Hardy Boyz tambien se enfrentarán a Cesaro & Sheamus con el objetivo de recuperar los títulos en parejas.

Alexa Bliss pondrá en juego el campeonato femenino de Raw frente a Sasha Banks, que se ganó una oportunidad al cinturón tras derrotar a la poderosa Nia Jax. The Miz y Dean Ambrose volverán a verse las caras en el ring para ver quien es el campeón Intercontinental.

NO TE LO PIERDAS: WWE Great Balls of Fire: La cartelera oficial del evento de este domingo [FOTOS]

HORARIOS (KICKOFF)

Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 6.00 p.m.

Estados Unidos: 6.00 p.m. (ET) / 3.00 p.m. (PT)

México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 5.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 7.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 8.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1.00 a.m.

CANALES

Fox Action Latino

Movistar TV: Canal 185 digital | Canal 648 satelital

DirecTV: Canal 564

Claro TV: Canal 332

Fox Action HD

Movistar TV: canal 787.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 332.

WWE Network y Libero.pe

CARTELERA

- Brock Lesnar (c) vs. Samoa Joe: Por el Campeonato Universal

- Cesaro y Sheamus (c) vs. The Hardy Boyz: Por el Campeonato en parejas

- Alexa Bliss (c) vs. Sasha Banks: Por el Campeonato femenino

- The Miz (C) vs. Dean Ambrose: Por el Campeonato Intercontinental

- Roman Reigns vs. Braun Strowman: Pelea de Ambulancias

- Seth Rollins vs. Bray Wyatt

- Big Cass vz. Enzo Amore

- Neville (c) vs. Akira Tozawa: Por el Campeonato Crucero