WWE SmackDown Live EN VIVO ONLINE FOX SPORTS 3: ¿Habrá revancha entre AJ Styles y Kevin Owens?

La WWE realizará el SmackDown Live desde el desde el AT&T Center en Texas y probablemente haya una lucha entre AJ Styles y Kevin Owens.

WWE SmackDown Live tendrá una posible revancha entre AJ Styles y Kevin Owens. Creditos : WWE

WWE llevará a cabo este martes una nueva edición de SmackDown Live en el AT&T Center de San Antonio y habrá varias sorpresas debido a que algunos títulos estarán en juego. AJ Styles le arrebató el título de los Estados Unidos a Kevin Owens el pasado sábado en evento privado realizado en el Madison Square Garden ¿Habrá revancha?

TE PUEDE INTERESAR: WWE RAW: Samoa Joe y Roman Reigns pelearán la próxima semana y el ganador retará a Brock Lesnar

El 'Phenomenal' le pondrá varios obstáculos al excampeón Universal de RAW para pelear, pero Daniel Bryan podría aparecer para esclarecer todo. Jinder Mahal, por su parte, tendrá un difícil combate contra el ex NXT, Tye Dillinger previo a su enfrentamiento en el WWE Battleground ante Randy Orton.

Shinsuke Nakamura tendrá que luchar contra el ganador del WWE Money in the Bank 2017, Baron Corbin. La semana pasada el 'Lobo Solitario' atacó sorpresivamente al japonés y su pelea se hizo oficial ayer luego de la emisión de Monday Night Raw.

NO TE LO PIERDAS: WWE Great Balls of Fire 2017: Brock Lesnar retuvo el Campeonato Universal tras vencer a Samoa Joe [VIDEO]

Carmella puede ejercer su derecho a canjear el maletín en cualquier momento. Sin embargo, tras la suspensión de James Ellsworth por 30 días al parecer no hará ningún movimiento; por lo que Naomi puede respirar tranquila.

Natalya, Tamina, Becky Lynch y Charlotte estarán al acecho pues quieren retar a la campeona femenina; tal y como lo hizo Lana en las últimas semanas. Breezango, The Ascension, New Day y The Usos estarán en acción.