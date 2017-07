Dota 2: Equipo sueco ganó final de torneo internacional que se disputó en Perú [VIDEO]

El famoso certamen de Dota 2, 'The Final Match', se realizó en la capital limeña y el equipo sueco ‘The Alliance’ salió vencedor ante unos brasileños.

Perú tuvo las miradas de varios países del mundo al disputarse el reconocido torneo internacional de Dota 2, ‘The Final Match’. El equipo sueco ‘The Alliance’ obtuvo la victoria por 3-1 frente a la agrupación brasileña SG e-sports.Ambos equipos luchaban por llevarse el impresionante premio de 50 mil dólares.

Desde el inicio de la competencia, los chicos escandinavos mostraron condiciones para llevarse el título con estupendos juegos. Sus compañeros de SG e-sports no lograron igualar la escena y pasar por encima de sus contrincantes. Esta superioridad quedó demostrada en la cuarta partida, consiguiendo el título sin un quinto game.

Las realidades de los equipos peruanos fueron diferentes. Solamente ‘Thunder Awaken’, liderado por ‘Smash’, logró avanzar en el campeonato venciendo a ‘Midas Club Elite’ y ‘MVP.Hot6xi’. Sin embargo, no fue suficiente y cayeron derrotados por los dragones rusos de ‘Team Spirit’.

Cabe mencionar que el certamen empezó con la participación de ocho equipos de diversos continentes, quienes anteriormente habían clasificado en fases previas llevadas a cabo por el comité organizador de ‘The Final Match’. El coliseo Dibós fue escenario de tres días de increíbles partidas de Dota 2.

Los fanáticos de Dota hicieron largas colas para ver a las estrellas del famoso juego. Tales como ‘Era’ (Adrián Kryeziu), ‘Handsken’ (Simon Haag), ‘Limmp’ (Linus Blomdin), ‘Jonassomfan’ (Jonas Lindholm) y ‘Pablo’ (Axel Kallman). A ellos se les sumó como invitado ‘Loda’.

El histórico jugador de e-sports ‘Loda’ también vivió momentos agradables durante su estadía en Lima, sobre todo al ser reconocido instantáneamente por muchos peruanos en las calles.

GG! Alliance takes out @SGe_sports 3-1, and are your #TheFinalMatch Champions! pic.twitter.com/3Xwxn9RoHT