Conor McGregor vs. Floyd Mayweather: precios de las entradas para ver la pelea y el PPV

Los precios para ver la pelea entre Conor McGregor y Floyd Mayweather superan por mucho a cualquier evento WrestleMania de la WWE, una final de Champions League, una final de los playoffs de la NBA, el Super Bowl e incluso la final de Mundial de la FIFA. Solo verlo por Internet cuesta 100 dólares.

Conor McGregor y Floyd Mayweather continúan promocionando con éxito lo que será su pelea que ha sido denominada como la 'Batalla de los Billones' y que se llevará a cabo el sábado 26 de agosto en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Ambos lucharán bajo las reglas del boxeo en un cuadrilátero.

¿Cuánto costará una entrada para ver la pelea entre Conor McGregor y Floyd Mayweather? La más barata tiene el precio de 500 dólares y la más cara, que estará a pocos metros del ring, cuesta nada más y nada menos que 10 mil dólares. El valor supera ampliamente a otros eventos del deporte tales como el Super Bowl, Wrestlemania (WWE), Playoffs de la NBA, final de Champions League y cualquier Copa del Mundo de la FIFA.

Sin tocar el valor que tendrá cada boleto en la reventa, se especula que el precio para ver el combate entre Conor McGregor y Floyd Mayweather podría tener el valor del costo de un automóvil.

Y eso no es todo, si uno pensaba que verlo por televisión sería más económico, pues esto no será así. Para sorpresa de muchos, el PPV (Pay Per View), o simplemente "Pague Por Ver", tiene el costo de 100 dólares en calidad HD; mientras que la SD está 90 dólares.

PRECIOS DE LA PELEA ENTRE MCGREGOR-MAYWEATHER

Fecha: 26 de agosto del 2017.

Lugar: T-Mobile Arena.

Ciudad: Las Vegas, Nevada.

Capacidad: 18 mil personas.

Inicio de venta de entradas: 24 de julio 2017.

Precios de entradas: $500-$10.000.

Precio PPV (Pague Por Ver) - Streaming: $89.95 (Calidad: SD) o $99.95 (Calidad HD).