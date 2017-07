WWE: CM Punk y Rey Mysterio a un paso de regresar a la compañía

Los luchadores CM Punk y Rey Mysterio nuevamente han sido vinculados a la WWE tras la baja audiencia que está teniendo la empresa de Vince McMahon.

CM Punk y Rey Mysterio pronto volverá a pelear en la WWE, según aseguran medios estadounidenses. Foto: WWE.com

El proyecto Roman Reigns como principal rostro de la WWE no está dando los resultados esperados por Vince McMahon. La gente de la compañía de lucha pensó que el samoano lograría repetir el éxito de The Rock, pero esto no ha sido así y los números en el rating confirman esta teoría. Ante la baja audiencia, nombres como CM Punk y Rey Mysterio han vuelto a sonar con fuerza y ya se especula el retorno de ambos luchadores.

Según la revista 'Sports Illustrated', la WWE se encuentra negociando con los agentes de CM Punk, de quien no se sabe nada luego de su vergonzosa derrota en UFC, y Rey Mysterio, de este último hay pruebas de que asistió al reciente Monday Night Raw tras concluir su contrato con Lucha Underground.

"Espero que CM Punk regrese a la lucha libre. Necesita volver a lo que mejor hace", declaró Kurt Angle, gerente de WWE Raw, a la revista 'Sports Illustrated'.

Asimismo, se confirmó que Global Force Wrestling también está tras los pasos de Rey Mysterio tras las fotografías publicadas por Jeff Jarrett y Karen Angle.

Tanto CM Punk y Rey Mysterio son ídolos de los fanáticos de la WWE. Sin embargo, ambos se marcharon de la compañía por tener grandes diferencias con Vince McMahon y, por ellos, se pensó que nunca volverán a trabajar en la empresa de lucha, pero la historia puede dar un giro de 360 grados en cualquier momento..