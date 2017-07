WWE Battleground 2017: Día, hora, canal y cartelera del evento de este domingo [GUÍA DE CANALES]

WWE Battleground 2017 se celebrará hoy domingo en el Wells Fargo Center de Philadelphia. A continuación revisa los canales donde pasarán el evento.

La WWE llevará a cabo el evento de Battleground 2017 este 23 de julio desde las instalaciones del Wells Fargo Center en Pensilvania. La pelea estelar de la noche será la de Jinder Mahal contra Randy Orton por el Campeonato Mundial de la compañía y se realizará en la escalofriante prisión Punjabi.

AJ Styles se enfrentará a Kevin Owens en una vibrante pelea que estará en juego el título de lo Estados Unidos. John Cena regresó hace dos semanas a SmackDown y luchará contra Rusev en una de sus últimos combates, pues declaró recientemente que el fin de su carrera está cerca.

HORARIOS (KICKOFF)

Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p.m. (ET) / 4.00 p.m. (PT)

México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1.00 a.m. (Lunes 24)

CANALES

Fox Action Latino

Movistar TV: Canal 185 digital | Canal 648 satelital

DirecTV: Canal 564

Claro TV: Canal 332

Fox Action HD

Movistar TV: canal 787.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 332.

WWE Network y Libero.pe

CARTELERA

- Jinder Mahal vs. Randy Orton por el Campeonato Mundial de la WWE.

- John Cena vs. Rusev en una Lucha de Banderas.

- Los Usos vs. The New Day por el Campeonato en Parejas de SmackDown.

- Shinsuke Nakamura vs. Baron Corbin.

- AJ Styles vs. Kevin Owens por el Campeonato de Estados Unidos de la WWE.

- Charlotte Flair vs. Becky Lynch vs. Natalya vs. Tamina vs. Lana.

- Sami Zayn vs. Mike Kanellis.

- Tye Dillinger vs. Aiden English.