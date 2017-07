WWE Monday Night Raw EN VIVO ONLINE FOX Sports 2: The Shield regresa para acabar con The Miz

Este lunes 24 de julio (7.00 p.m. - hora peruana), Seth Rollins y Dean Ambrose, miembros de The Shiled, se enfrentarán ante The Miz y su pandilla en la lucha estelar del WWE Monday Night Raw. En vivo y directo por el canal FOX Sports 2.

Foto: WWE.com

A falta de Roman Reigns, el regreso de The Shield se acerca. Dean Ambrose y Seth Rollins nuevamente volverán a unir fuerzas para destruir a The Miz, Curtis Axel y Bo Dallas en un combate en desventaja que se dará, este lunes 24 de julio (7.00 p.m. - hora peruana / Canal: FOX Sports 2), en el WWE Monday Night Raw que se desarrollará en el Verizon Center en Whasington DC.

La incertidumbre al próxima rival de Brock Lesnar aún se mantiene en la WWE. La semana pasada Braun Strowman interrumpió la pelea entre Roman Reigns y Samosa Joe. Kurt Angle, que presentó a Jason Jordan como su hijo no reconocido, decidirá cuál será el desenlace de aquella batalla y, así, el rival de la 'Bestia Encarnada' al cinturón Universal de la WWE.

Finn Bálor y Elias Samson, por tercera vez consecutiva, volverán a revivir el feudo. No obstante, esta vez la pelea será sin descalificación. ¿Volverá a aparecer Bray Wyatt?

Alexa Bliss espera rival para su defensa del título. Sasha Banks y Bayley sostendrán una interesante lucha para ganarse el derecho de pelear por el cinturón en SummerSlam.

HORARIO

Perú: 7.00 p.m.

Colombia: 7.00 p.m.

Ecuador: 7.00 p.m.

México: 6.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p.m. (ET) / 4.00 p.m. (PT)

Honduras: 6.00 p.m.

Guatemala: 6.00 p.m.

Panamá: 7.00 p.m.

El Salvador: 6.00 p.m.

Nicaragua: 6.00 p.m.

Costa Rica: 6.00 p.m.

Bolivia: 8.00 p.m.

Puerto Rico: 8.00 p.m.

Venezuela: 8.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

Argentina: 9.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Uruguay: 10.00 p.m.

Brasil: 10.00 p.m.

España: 1.00 a.m. - Martes 25 de julio.

Italia: 1.00 a.m. - Martes 25 de julio.

Francia: 1.00 a.m. - Martes 25 de julio.

Alemania: 1.00 a.m. - Martes 25 de julio.

Portugal: 1.00 a.m. - Martes 25 de julio.

Inglaterra: 12.00 a.m. (00.00 horas) - Martes 25 de julio.