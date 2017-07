WWE SmackDown Live EN VIVO ONLINE FOX SPORTS 3: Chris Jericho vs. Kevin Owens vs. AJ Styles por el

WWE SmackDown se realiza este martes en el Coliseum de Richmond a partir de las 7.00 p.m. (hora peruana). Transmisión va por Fox Sports 3.

En WWE SmackDown Live, se vivirá todo lo acontecido tras el Battleground 2017. Creditos : WWE

EN VIVO

Charlotte y Becky Lynch vs. Lana y Tamina

- ¡KINSHASA! Nakamura utiliza su movimiento final y derrota a Baron Corbin.

- ¡RODILLAZOS! Nakamura hace daño a Corbin con sus mortales golpes.

- Nakamura prepara su rodillazo para Corbin, pero este se para y le aplica un tremendo 'Lazo'.

Shinsuke Nakamura vs. Baron Corbin

- ¡TRIPLE AMENAZA! El comisionado de SmackDown revela que hoy lucharán AJ Styles, Kevin Owens y Chris Jericho por el título de Estados Unidos.

- Kevin Owens se va retira lentamente del cuadrilátoero, pero... ¡APARECE SHANE MCMAHON!

- ¡AJ Styles está en la lista! Chris Jericho setencia al 'Phenomenal' con su ya famosa libreta.

- Jericho sube al ring y anuncia que KO le debe una revancha, pero AJ Styles asegura que él está primero en la cola.

- ¡CHRIS JERICHO LOS INTERRUMPE! Y2J regresa a SmackDown y sorprende a todos. El público se vuelve loco.

- ¡AJ Styles! El 'Phenomenal' sale en escena para encarar a Kevin Owens y reclama su revncha.

- ¡KEVIN OWENS! El nuevo campeón de los Estados Unidos abre el show y saca a relucir su cinturón.

Universo Hispano, los saludamos como cada martes desde #SDLive! Hoy empezamos con el nuevo Campeón de USA! Qué esperan ver esta noche? pic.twitter.com/ll397PBMHI — WWE Español (@wweespanol) 26 de julio de 2017

¡Empezó SmackDown Live!

LA PREVIA

La WWE llevará a cabo este miércoles un episodio más de SmackDown Live en las instalaciones del Coliseum de Richmond, Virginia. El evento comenzará a las 7.00 p.m. y habrá varios enfrentamientos, ya que el domingo pasado se celebró el Battleground 2017. El Gran Khali regresó para ayudar a Jinder Mahal

TE PUEDE INTERESAR: WWE Battleground 2017: Jinder Mahal retuvo el Campeonato Mundial tras vencer a Randy Orton

Randy Orton estuvo a punto de coronarse campeón Mundial de la marca azul, pero reapareció gigantesco peleador hindú y lo atacó para dejarlo noqueado. ¿La 'Víbora' tendrá su revancha? No se sabe pues la caída del fin de semana significó su tercera derrota consecutiva contra el 'Maharaja'.

Kevin Owens le arrebató el título Universal a AJ Styles en una lucha recontra polémica; incluso inexplicable para algunos fanáticos. Pese a que el árbitro le dio el triunfo al canadiense, el 'Phenomenal' pedirá su revancha o en todo le exigirá explicaciones a Shane McMahon o Daniel Bryan.

NO TE LO PIERDAS: WWE Raw: ¿The Shield regresó? Dean Ambrose y Seth Rollins ganarona The Miz y compañía

The New Day estrenarán sus nuevos cinturones en parejas luego de vencer a Los Usos. Por otro lado, Natalya se convirtió en la nueva retadora al campeonato de Mujeres y tendrá un fuerte careo con Naomi. También se verá lo que pasó con Fandango al final del Battleground 2017.