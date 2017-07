UFC 214: Jon Jones vs. Daniel Cormier 2 EN VIVO ONLINE FOX Action: hora, canal y cartelera

Este sábado 29 de julio (5.30 p.m. - hora peruana), Jone Jones y Daniel Cormier se volverán a enfrentar en el octágono por el cinturón de la división semipesado en el octágono del Honda Center, California. El combate estelar del UFC 214 se transmitirá por el canal FOX Action, mientras que las preliminares vía FOX Sports 2.

Jone Jones buscará recuperar el cinturón semipesado que está en manos de Daniel Cormier durante el UFC 214. Foto: UFC. Com

El rey quiere recuperar su corona. El peleador estadounidense Jon Jones volverá a meterse a la jaula, tras cumplir la sanción que le impusieron al dar positivo por cocaína, este sábado 29 de julio (desde la 5.30 p.m.) donde enfrentará al vigente campeón del cinturón semipesado, Daniel Cormier, en la batalla estelar del UFC 214 a realizarse en el Honda Center de California.

La última vez en que Jone Jones y Daniel Cormier se vieron las caras dentro de la jaula de acero fue el pasado 3 de enero del 2015. En aquella oportunidad, 'Bones' derrotó a 'DC' vía decisión unánime del UFC 182. Aquella pelea significó la octava defensa del cinturón semipesado para Jones, pero luego fue despojado del mismo. Tras aniquilar a Ovince Saint Preux en el UFC 197, nuevamente ganó el campeonato interino de dicha categoría.

Sin embargo, cuando se pactó la revancha contra Daniel Cormier en el UFC 200 esta no pudo darse debido a que Jon Jones no pasó las pruebas médicas de la USADA al dar positivo por cocaína. Ahora en el UFC 214, 'Bones' buscará recuperar el cinturón que le pertenece ante 'DC'.

Otro de los combates importantes de la noche en California será el que protagonicen Tyron Woodley y Demian Maia. Asimismo, hay mucha expectativa de saber lo que hará Cris Cyborg, para muchos la mejor peleadora de las MMA en todo el mundo, frente a Tonya Evinger.

CANALES - FOX Sports 2 (¡Ojo! Solo se verán las peleas preliminares)

Movistar: 502 (Digital) y 746 (HD)

DirecTV: 608 (SD) y 1608 (HD)

Claro: 62 (Digital).

CANALES - FOX Action.

Movistar: 185.

DirecTV: 564.

Claro: 332.

CARTELERA UFC 214

Cartel estelar

Daniel Cormier (c) vs. Jon Jones

Tyron Woodley (c) vs. Demian Maia

Cris Cyborg vs. Tonya Evinger

Robbie Lawler vs. Donald Cerrone

Jimi Manuwa vs. Volkan Oezdemir

Cartel preliminar

Ricardo Lamas vs. Jason Knight

Aljamain Sterling vs. Renan Barão

Brian Ortega vs. Renato Moicano

Andre Fili vs.Calvin Kattar

Kailin Curran vs. Alexandra Albu

Eric Shelton vs. Jarred Brooks

Josh Burkman vs. Drew Dober

HORARIOS LATINOAMÉRICA

Preliminares - Canal: FOX Sports 2

Perú: 5.30 p.m.

Colombia: 5.30 p.m.

Ecuador: 5.30 p.m.

Chile: 7.30 p.m.

Argentina: 7.30 p.m.

Paraguay: 7.30 p.m.

Uruguay: 7.30 p.m.

México: 4.30 p.m.

Venezuela: 6.30 p.m.

Brasil: 8.30 p.m.

Bolivia: 6.30 p.m.

Cartel estelar (Main card) - Canal: FOX Action

Perú: 9.00 p.m.

México: 8.00 p.m.

Estados Unidos: 9.00 p.m. (EP) / 6.00 p.m. (PT)

Colombia: 9.00 p.m.

Ecuador: 9.00 p.m.

Panamá: 9.00 p.m.

Honduras: 8.00 p.m.

Guatemala: 8.00 p.m.

El Salvador: 8.00 p.m.

Nicaragua: 8.00 p.m.

Costa Rica: 8.00 p.m.

Bolivia: 10.00 p.m.

Puerto Rico: 10.00 p.m.

Venezuela: 10.00 p.m.

Paraguay: 11.00 p.m.

Argentina: 11.00 p.m.

Chile: 11.00 p.m.

Uruguay: 11.00 p.m.

Brasil: 00.00 a.m. (domingo)

España: 3.00 a.m. (domingo)

Portugal: 3.00 a.m. (domingo)

Italia: 3.00 a.m. (domingo)

Francia: 3.00 a.m. (domingo)

Alemania: 3.00 a.m. (domingo)

Inglaterra: 2.00 a.m. (domingo)