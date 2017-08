Nick Diaz enciende la polémica con esta petición al UFC: “Dejen de hacerme pruebas cuando fumo marihuana”

"Alguien allá no está haciendo bien su trabajo", cuestionó el peleador Nick Diaz tras someterse a pruebas antidopaje de la USADA. Su regreso al octágono del UFC podría tardar más de lo pensado.

Foto: UFC.com

El peleador estadounidense Nick Diaz ha vuelto a encender la polémica fuera del octágono del UFC. Para el hermano de Nate, "la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) no hace bien su trabajo" cuando se le hizo la última prueba, requisito necesario para pelear en la jaula, ya que él es un ferviente defensor del consumo -de manera legal- del cannabis.

La prueba que recientemente le hizo la USADA a Nick Diaz retrasará nuevamente su regreso al UFC. En declaraciones para 'MyMMAnews', el orgullo de la ciudad de Stockton habló del tema en mención.

“Alguien allá no está haciendo su trabajo. De manera realista, se presentaron a uno de mis centros dispensarios. Como he dicho, tengo que hacer lo que pueda con lo que tenga que trabajar cuando no estoy peleando. Todo el asunto de la industria del cannabis es un éxito en este momento, así que sí, voy a reservar una aparición allí y voy a ir a fumar un montón de hierba y la paso bien. Así que por supuesto, el rumor es que voy a estar allí, y allá aparecen”, dijo Nick Diaz.

Por otro lado, Nick Diaz también opinó sobre la pelea que tendrán Conor McGregor y Floyd Mayweather el próximo 26 de agosto.

“En cuanto a las MMA, yo diría que hay al menos cinco chicos que hacen Jiu-Jitsu y que de hecho tienen un nivel de entendimiento cuando se trata de Boxeo. Él ciertamente lo tiene. Siento que si (Conor MCGregor) puede golpear a mi hermano, entonces definitivamente puede darle pelea a Floyd Mayweather, y si no, puede representar un desafío”, señaló el excampeón de StrikeForce.

Nick Diaz tuvo su última pelea en UFC frente al brasileño Anderson Silva en el 2015. En aquella ocasión fue suspendido por dar positivo en drogas. ¿Regresará?