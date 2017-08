WWE Raw: John Cena y Roman Reigns derrotaron a The Miz y Samoa Joe en vibrante pelea [VIDEO]

WWE Monday Night Raw prometió y no defraudó debido al espectacular regreso de John Cena y la monumental paliza de Braun Strowman sobre Brock Lesnar luego del SummerSlam 2017.

En el WWE Raw, John Cena y Roman Reigns derrotaron a The Miz y Samoa Joe en vibrante pelea Fuente : WWE

ROMAN REIGNS Y JOHN CENA GANAN EL COMBATE

- ¡AJUSTE DE ACTITUD! John Cena logra revertir el golpe de The Miz y lo carga para aplicarle su movimiento final.

- ¡QUEDÓ SOLO! The Miz es el único de pie y espera a que John Cena vuelva en sí para atacarlo.

- Samoa Joe saca del ring a Reigns y cuando se tira recibe un fuerte gancho.

- ¡A SU PROPIO COMPAÑERO! John Cena recibe un fuerte 'Superman Punch' de parte de Roman Reigns y cae noqueado.

- John Cena va a contar y se intercepta Samoa Joe, que lo engaña y le aplica su ¡'COQUINA CLUTCH'!

- Samoa Joe y Roman Reigns se hacen daño, pero entra John Cena y le aplica un super 'Lazo'.

- The Miz le aplica algunas patadas al pecho de Roman Reigns, que reacciona y tras cargarlo le mete un colosal 'Bombazo'.

- Reigns le aplica varios golpes a Samoa Joe, pero este logra aplicarle un ¡LAZO CONTRA LONA!

- John Cena se salva de un poderoso golpe de The Miz y cambia con Roman Reigns.

- ¡SUPER DDT! The Miz aprovecha que el público nuevamente distrae al John Cena y la cuenta casi llega a 3.

- John Cena se distrae con el público y Samoa Joe lo ataca con todo.

- John Cena y The Miz comienza la pelea, pero este último cambia con Samoa Joe.

JOHN CENA Y ROMAN REIGNS VS. THE MIZ Y SAMOA JOE

Finn Bálor derrota a Jason Jordan.

- ¡GOLPE DE GRACIA! Finn Bálor termina con Jason Jordan con su movimiento especial.

- ¡ESTOCADA FINAL! Finn Bálor le aplica una doble patada a Jason Jordan para que quede tendido en la lona.

- Jason Jordan tira a Finn Bálor sobre el esquinero, pero cae en una trampa.

- Bálor y Jordan hacen gala de su agilidad y muestran sus mejores movimientos.

- Finn Bálor castiga en la espalda a Jason Jordan.

- Finn Bálor salta, pero Jason Jordan lo carga y le aplica un 'Powerslam'.

Jason Jordan vs. Finn Bálor

- ¿NUEVA PELEA? Sasha Banks propone a Alexa Bliss que hoy luchen por el títu de mujeres, pero esta no acepta y se retira.

- Alexa Bliss interrumpe a Sasha Banks y se burla de ella.

- ¡SASHA BANKS! La nueva campeona femenina de Raw aparece para lucir su nuevo título.

SETH ROLLINS Y DEAN AMBROSE GANAN LA PELEA SOBRE LOS HARDY BOYZ

- ¡DIRTY DEEDS! Dean Ambrose termina el combate con su finisher.

- ¡Super Rodillazo de Rollins sobre Jeff Hardy!

- ¡NO ESTÁ NADA! Jeff hardy saca del ring a Rollins y le aplica un 'Super Sentón Bombazo' sobre Dean Ambrose, pero este pone sus rodillas para evitar el golpe.

- ¡GIRO DEL DESTINO! Matt Hardy ataca con todo a Seth Rollins, pero luego recibe una patada en la cara del 'Arquitecto'.

- ¡LAZO CONTRA LONA! Matt Hardy evita el golpe de Ambrose y le aplica uno de sus movimientos favoritos.

- ¡SE LANZA CON TODO! Rollins y Ambrose salta sobre la segunda cuerda y atacan a los Hardy Boyz.

- ¡LO SALVÓ! Dean Ambrose carga a Matt Hardy y Seth Rollins le aplica su enganche mortal, pero Jeff Hardy aparece para evitar que la cuenta llegue a 3.

- ¡FALLÓ! Jeff Hardy sube a la tercera cuerda y hace un giro triple, pero Ambrose logra moverse.

- ¡A VOLAR! Matt Hardy engaña a Rollins y Ambrose y los bota fuera del cuadrilátero para que su hermano Jeff salte con todo sobre ellos.

- Los Hardy Boys sacan del ring a los actuales campeones en pareja y Jeff se lanza con todo.

- Jeff y Matt Hardy cargan a Seth Rollins y le aplican un terrible suplex.

- Seth Rollins hace gala de su agilidad y reparte patadas a sus rivales.

THE HARDY BOYZ VS. SETH ROLLINS & DEAN AMBROSE

- ¡LOS HARDY BOYZ! Los excampeones en parejas salen en escena y encaran a Seth Rollins y Dean Ambrose.

- Rollins y Ambrose hablan al público de su victoria en SummerSlam ante Cesaro & Sheamus.

- ¡SETH ROLLINS Y DEAN AMBROSE! Los nuevos campeones en pareja salen en escena con sus nuevos cinturones.

- Rich Swann, Cedric Alexander, Mustafa Ali y Gran Metalik vencieron a Drew Gulak, Tony Nese, Aria Daivari y Noam Dar vía pinfall

Rich Swann, Cedric Alexander, Mustafa Ali y Gran Metalik vs. Drew Gulak, Tony Nese, Aria Daivari y Noam Dar

- ¡TERMINAN COMO EMPEZARON! Roman Reigns y John Cena quedan dentro del ring; mientras que The Miz y Samoa Joe se retiran del escenario.

- Roman Reigns le mete un 'Superman Punch' a Samoa Joe, que sale del ring.

- ¡TODOS CONTRA TODOS! Roman Reigns le mete uno super gancho a The Miz y Samoa Joe le aplica su 'Coquina Clutch' a John Cena.

- ¡TREMENDA RESPUESTA! Samoa Joe le dice a Roman Reigns que está harto de él y de la nada ¡ATACA A JOHN CENA!

- Pese a que Samoa Joe no acepta, dice que será el compañero de The Miz.

- John Cena propone le propone a The Miz que luche contra él y Roman Reigns, pero sale en escena... ¡SAMOA JOE!

- The Miz ataca verbalmente y se burla de Roman Reigns y John Cena.

- ¡APARECE THE MIZ! El Campeón Intercontinental aparece con su novia y guardaespaldas para arremeter contra John Cena y Roman Reigns.

- ¡REIGNS TIRA EL MICRÓFONO! El 'Samoano' no quiere conversar con John Cena y están a punto de pelear.

- ¡LO ENCARA! Roman Reigns se para frente a John Cena.

- John Cena asegura que volvió a Raw para encontrarse con una superestrella: ¡ROMAN REIGNS!

- ¡EXPLOTA EL ESTADIO! John Cena reaparece en Raw tras desvincularse de SmackDown.

- Kurt Angle sale en escena y presneta a su nueva incorporación: ¡JOHN CENA!

- Elias Samson gana la pelea tras hacer su finisher.

Elias Samson vs. R-Truth

- Elias Samson presentaba su nueva canción cuando es interrumpido por R-Truth.

- ¡SAMBULLIDA SAMOANA! Nia Jax aplica su movimiento final a Emma y gana la pelea.

- Emma le aplica una tremenda cachetada a Nia Jax y luego le reparte patadas.

Nia Jax vs. Emma

- Enzo Amore se retira por lesión de Big Cass

- ¡SE LESIONÓ! Big Cass cae mal en una de sus piernas y no puede continuar.

- ¡NO SIRVIERON LAS HERRAMIENTAS! Big Cass recibió a Enzo Amore con una super patada y le reparte varios golpes.

- ¡AS BAJO LA MANGA! Enzo Amore sacó una canasta con varios objetos para su pelea contra Big Cass.

BIG CASS VS. ENZO AMORE

- ¡DOBLE 'POWERSLAM'! Braun Strowman vuelve a cargar a Brock Lesnar y le repite su poderoso movimiento final.

EL MONSTRUO VS. LA BESTIA! A @BraunStrowman le sobran las palabras y pasa directamente a la ACCIÓN! ¿Será el próximo Campeón? #RAW pic.twitter.com/7m8gl7aSZO — WWE Español (@wweespanol) 22 de agosto de 2017

- ¡OTRA PALIZA! Braun Strowman ataca a Brock Lesnar y le hace su espectacular 'Powerslam'.

- ¡APARECE BRAUN STROWMAN! El 'Monstruo' sale y se pone cara a cara con Brock Lesnar.

- Paul Heyman, agente de Brock Lesnar, recuerda la victoria de su patrocinado en SummerSlam y se burla de sus rivales.

- Brock Lesnar explota en el ring ante todos los aplausos y gritos del público.

- ¡BROCK LESNAR! La 'Bestia' inicia el show de esta noche luego de su monumental victoria en SummerSlam 2017.

¡EMPEZÓ MONDAY NIGHT RAW!

LA PREVIA

WWE Raw promete ser inolvidable esta noche, debido a que luego de lo visto en SummerSlam varios feudos aún siguen vigentes o comienzan. Una aparición que entusiasma a los fanáticos de la lucha libre es la de Brock Lesnar, quien el último domingo sobrevivió a una masacre al defender el título Universal.

‘The Beast’ casi no la cuenta ayer por la noche en SummerSlam. Braun Strowman se volvió loco y le impactó dos mesas en el cuerpo y preocupó a más de uno, sin embargo, tuvo la capacidad para reponerse, hacerle frente al ‘Monstruo entre Hombres’ y aplicar un F5 a Roman Reigns.

Una rivalidad que continuará es la de Cesaro y Sheamus contra los nuevos campeones en parejas Dean Ambrose y Seth Rollins. ‘The Shield’ está de regreso, parece que han olvidado su disputas personales y ahora son la pesadilla de la dupla europea que vio cómo los nuevos monarcas alzaron los cinturones en SummerSlam 2017.

NO TE LO PIERDAS: Brock Lesnar sigue como campeón Universal, tras ganar el ‘4-Fatal Way’

John Cena está anunciado para ser la otra estrella de la noche. Tras derrotar de manera contundente a Baron Corbin, ‘The Marine’ ahora cambia de marca y será parte de WWE Raw. Se especula que tendrá un ‘Dark Match’, pero el contrincante aún es una incógnita.

No olvidemos que Finn Bálor, Bray Wyatt, Alexa Bliss y Sasha Banks también brillaron en SummerSlam 2017, por lo que en Raw tendrán minutos de exposición.