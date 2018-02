WWE RAW: Finn Bálor y Seth Rollins ganaron el combate ¿Quién va a Elimination Chamber?

La WWE realiza otra edición del Monday Night Raw en el Sap Center de San José previo al Elimination Chamber desde las 8.00 p.m. (hora peruana). Transmisión va por Fox Sports 2.

La WWE desarrolló el Monday Night Raw desde el Sap Center de San José. Creditos : WWE

EN VIVO

EL RESULTADO AÚN NO SE DEFINE

- ¿QUIEN GANÓ? Bálor y Rollins cubren al mismo tiempo a Bray Wyatt y la cuenta llega a tres.

- ¡DESCOMUNAL! Bray Wyatt le hace un suplex a Apollo Crews desde la tercera cuerda, pero Rollins y Bálor aparecen y le aplican un 'Bombazo' a 'Devorador de Mundos.

- Bray Wyatt baja del cuadrilátero a Matt Hardy y le aplica su 'Sister Abigail' sobre el suelo.

- ¡BRUTAL! Apollo Crews hace gala de su agilidad y destruye a Seth Rollins con un salto mortal invertido.

- ¡APARECE EL ARQUITECTO! Rollins saca del ring a Bálor con su 'Pisotón' y cuenta, pero la cuenta llega a dos.

- ¿FINAL? Bálor le aplica su 'Golpe de Gracia' sobre Matt Hardy y Apollo Crews.

- Bray Wyatt entra y le aplica un poderoso 'Lazo' de espalda a Seth Rollins.

- ¡ESPECTACULAR! Rollins llega y aniquila a 'Woken' Hardy y luego ataca a Apollo Crews y Bray Wyatt.

- 'Woken' Hardy le rompe la cabeza a Bray Wyatt y luego hace lo mismo con Finn Bálor.

- Bray Wyatt está encendido y tras destruir el hombre de Rollins, deja inconsciente a Apollo Crews.

- Tremenda patada de Rollins sobre Bray Wyatt en la cara.

- Rollins y Bálor se reparten sus mejores golpes.

- ¡TODOS CONTRA TODOS! Apollo Crews se lanza fuera del ring para noquear a Bray Wyatt y Matt Hardy y luego destruye a Finn Bálor y Seth Rollins.

FINN BÁLOR VS. SETH ROLLINS VS. BRAY WYATT VS. MATT HARDY VS. APOLLO CREWS

Roman Reigns vence a Sheamus.

- ¡BESTIAL! Descomunal 'Lanza' de Roman Reigns en el aire sobre Sheamus.

- Sheamus le hace daño a Roman Reigns fuera del cuadrilátero con una pequeña ayuda de Cesaro.

- Tremenda llave de Sheamus sobre la columna de Roman Reigns.

- Sheamus carga a Roman Reigns y lo tira sobre el suelo fuera del ring.

Roman Reigns vs. Sheamus

- ¡YA NO MÁS! Braun Strowman agarra su violonchelo y se la tira en la espalda de Elias.

- ¡DESTRUCCIÓN! Braun Strowman aniquila a Elias tras aplicarle su letal 'Bombazo'.

- ¡CANTA OTRO! Braun Strowman aparece y también canta para encarar a Elias.

- Elias Samson sube al escenario y se burla del público con sus canciones.

Absolution derrota a Alexa Bliss y Mickie James

- ¡BRUTAL! Mandy Rose le aplica su movimiento final a Mickie James y la cuenta llega a tres.

- Paige distrae a Alexa Bliss y aprece Sonya Deville por el otro costado para tirarla sobre el piso.

- Sonya Deville maltrata a Mickie James, pero esta reacciona y la manda al suelo con un ágil movimiento.

- Tremenda patada de Mickie James sobre Sonya Deville.

- Alexa Bliss entra al ring y ataca a Sonya Deville con mortales golpes.

- Mickie James y Mandy Rose comienzan la pelea.

Absolution (Mandy Rose y Sonya Deville) vs. Alexa Bliss y Mickie James

- ¡ DOBLE SAMBULLIDA SAMOANA! Nia Jax destruye a Bayley y Sasha Banks con su movimiento final.

- ¡APARECE NIA JAX! La demoledora luchadora ataca por detrás a Bayley y Sasha Banks.

Bayley vence a Sasha Banks.

- ¡MONUMENTAL SUPLEX! Bayley le aplica su mortal 'Belly to belly' desde la segunda cuerda.

- Tremendo 'Lazo' de Bayley sobre Sasha Banks.

- ¡SE RECUPERA! Bayley reacciona y llega de ganchos y patadas a Sasha Banks.

- Sasha Banks nuevamente ataca a Bayley en su brazo.

- Sasha Banks saca del ring a Bayley como si nada.

- Bayley se lastima y Sasha Banks aprovecha para golpearle despiadadamente en uno de sus brazos.

- Bayley y Sasha Banks muestran movimientos muy técnicos y tratan de hacer llaves entre sí.

Sasha Banks vs. Sasha Banks

- ¡EL PÚBLICO DECIDE! El último lugar para el Elimination Chamber será en un combate de cinco superestrellas.

- ¿COMBATE DE CINCO ESQUINAS? Seth Rollins quiere colarse en la pelea de Finn Bálor, Matt Hardy, Apollo Crews y Bray Wyatt.

- ¡ROLLINS QUIERE TODO! Seth le dice a Kurt Angle que quiere volver a reinar en Raw y volver a ser campeón.

"Quiero convertir este lugar en los LUNES DE #RAW DE ROLLINS, Quiero convertirme en el Campeón Universal", @WWERollins lo quiere todo!!



¿Y tu lo quieres a él? #WWExFOX pic.twitter.com/SNkPKKNdAl — WWE Español (@wweespanol) 13 de febrero de 2018

- ¡APARECE EL 'ARQUITECTO'! Seth Rollins se disculpa con Kurt Angle por la situación de Jason Jordan.

- Kurt Angle sale en escena y confirma que Jason Jordan se perderá los siguientes eventos de la WWE incluyendo ¡WRESTLEMANIA! y que en Elimination Chamber Ronda Rousey firmará contrato con la empresa.

The Revival derrota a Luke Gallows & Karl Anderson

- Dash Wilder y Scott Dawson aprovechan que Gallows está noqueado y le aplica su 'Shatter Machine' a Karl Anderson.

- Dash Wilder le aplica una tremenda llave de sumisión a Luke Gallows en su pierna.

- Anderson ataca fuera del ring a Dash Wilder, que fue sacado por su compañero Gallows.

- ¡BRUTAL! Luke Gallows le mete una paliza a Scott Dawson con una serie de 'Ganchos' despiados.

- Dash Wilder y Scott Dawson atacan por detrás a Luke Gallows & Karl Anderson.

Luke Gallows & Karl Anderson vs The Revival

JOHN CENA GANA EL COMBATE Y THE MIZ ENTRARÁ PRIMERO EN EL ELIMINATION CHAMBER

- ¡SUPER AJUSTE DE ACTITUD! John Cena carga al Miz desde la tercera cuerda y le aplica su movimiento final.

- ¡ROMPE CRÁNEOS! The Miz reacciona y le aplica un DDT a John Cena.

- ¡STF! John Cena sale de la llave y le aplica su movimiento al Miz.

- ¡FIGURA 4! John Cena es ahora quien la hace una llave de rendición a The Miz.

- ¡AJUSTE DE ACTITUD! John Cena evita un ataque del Miz y le aplica su movimiento final.

- ¡SUPER DDT! The Miz sorprende a John Cena y le rompe la cabeza.

- The Miz somete a John Cena a una mortal llave de sumisión.

JOHN CENA VS. THE MIZ: PARA SABER QUIEN ENTRA PRIMERO EN EL ELIMINATION CHAMBER

- ¡APARECE KURT ANGLE! El gerente general aparece y confirma la pelea entre Cena y Miz.

- ¡LO RETA! John Cena quiere pelear con The Miz y le dice que el perdedor entra primero al Elimination Chamber.

- The Miz cerca a John Cena y le reclama que su era ya pasó.

- ¡LO INTERRUMPEN! The Miz sale en escena y sale acompañado de Bo Dallas y Curtis Axel

- John Cena reafirma que va a la 'Cámara de la Eliminación' directo a ganar para hacer historia en Wrestlemania 34.

- ¡JOHN CENA! El 'Marino' abre el Raw de esta noche.

¡EMPEZÓ MONDAY NIGHT RAW!

LA PREVIA

La WWE llevará a cabo el capítulo 1290 de Monday Night Raw desde las instalaciones del Sap Center de San José, en California (8.00 p.m. / Fox Sports 2). La lucha principal de la jornada será por un cupo al evento estelar de Elimination Chamber y será entre Finn Bálor, "Woken" Matt Hardy, Apollo Crews y Bray Wyatt.

TE PUEDE INTERESAR: WWE RAW: Roman Reigns venció a Bray Wyatt y ganó un cupo al Elimination Chamber

Y es que la pelea en la 'Cámara de la Eliminación' será entre 6 superestrellas y el ganador se ganará la oportunidad de retar al temible Brock Lesnar en Wrestlemania 34 por el Campeonato Universal de Raw. Braun Strowman, John Cena, Roman Reigns, Elias y The Miz ya tienen un cupo ganado al espectacular show del próximo domingo 25 de febrero.

Con respecto a la división femenina, la semana pasada se anunció el combate para Elimination Chamber en el que Alexa Bliss deberá defender su título frente a otras cinco peleadoras: Bayley, Mandy Rose, Sonya Deville, Sasha Banks y Mickie James. Sin embargo, la campeona quiere hacer algunas alianzas como al parecer lo logró con la última mencionada.

NO TE LO PIERDAS: WWE: Sasha Banks advierte que Ronda Rousey será un "fraude"

Seth Rollins perdió los papeles con su compañero Jason Jordan porque nuevamente no pudo combatir por una supuesta lesión y pese a que peleó al lado de Roman Reigns, igual interrumpió la pelea. Por eso, el desenlace entre la pareja excampeona puede darse esta noche e incluso el 'Arquitecto' daría a conocer su nuevos planes de cara al Wrestlemania.