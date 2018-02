WWE RAW EN VIVO ONLINE EN DIRECTO: resaca de Elimination Chamber

Esta noche se desarrolla el Monday Night Raw luego de un emocionante Elimination Chamber. Se espera el primer careo entre Brock Lesnar y Roman Reigns.

WWE Raw EN VIVO TV ONLINE DIRECTO: resaca de Elimination Chamber Fuente : WWE

El último domingo se desarrolló el WWE Elimination Chamber de la marca Raw y dejó a más de uno contento, porque ya se definió uno de los combates más esperados para el Wrestlemania 34: Brock Lesnar y Roman Reigns. Se espera que esta noche se realice el primer careo entre ambos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Roman Reigns ganó en Elimination Chamber y será rival de Brock Lesnar en Wrestlemania 34

Para que ‘Big Dog’ sea el rival de ‘The Beast’ sí que la tuvo que sufrir, porque frente a él estuvieron encendidos otros luchadores sobre el cuadrilátero como John Cena, Finn Bálor, The Miz, Braun Strowman, Seth Rollins y Elías, pero al final el exintegrante de ‘The Shield’ consiguió la victoria.

Por otro lado, Ronda Rousey firmó su contrato por la firma Raw, y no esperó para comenzar su primer feudo nada más ni nada menos que con los esposos Triple H y Stephanie McMahon. Se especula que la excampeona de la UFC se haga presente en esta velada.

NO TE LO PIERDAS: Finn Bálor y Seth Rollins ganaron el combate ¿Quién va a Elimination Chamber?

Quien brilló también en Elimination Chamber fue Asuka, quien le tumbó los sueños a Nia Jax de luchar por el campeonato femenino. A escasos meses de Wrestlemania 34, la japonesa podría ya tener en la mira el título femenino de Alexa Bliss ¿o también el de Charlotte Flair?