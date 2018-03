El mítico Kobe Bryant gana el Oscar por Mejor Cortometraje Animado [VIDEO]

El legendario deportista estadounidense, Kobe Bryant, se hizo presente en los Oscars y ganó el galardón por la categoría a Mejor Corto de Animación por la cinta "Querido Básquetbol".

Kobe Bryant es el primer jugador de la NBA de la historia en obtener un premio en los Oscars. Creditos : EFE

Los Premios de los Oscar 2018 paralizaron a todo el mundo este domingo y una estrella del deporte se hizo presente en la ceremonia. Y es que el histórico Kobe Bryant obtuvo el galardón a Mejor Cortometraje de Animación por la cinta "Querido Básquetbol" y añade la famosa estatuilla a su gran palmarés.

El legendario exjugador de Los Angeles Lakers se retiró en la temporada 2015/16 tras haber sido campeón de la NBA en cinco oportunidades. El popular 'Black Mamba' estuvo toda su carrera (20 años) en el equipo californiano y obtuvo dos veces el MVP de la final, MVP del año en cuatro oportunidades y estar 11 veces en el mejor quinteto de la liga.

En el corto ganador se basa en un poema que el mismo Kobe Bryant cuenta antes de disputar el último partido de su vida en noviembre del 2015. El director de "Dear Basketball (en inglés)" es Glen Keane, un reconocido animador y dibujante de Disney, y la música fue compuesta por John Williams.

La cinta dura aproximadamente 5 minutos y fue el mismo Kobe quien la escribió. "Gracias a la Academia por este increíble honor", dijo el deportista norteamericano emocionado luego de subir al estrado para recibir la tan ansiada estatuilla.

"Crecí soñando con ganar títulos de la NBA, pero nunca, ni en mis mejores sueños, me imaginé que sería parte de la industria cinematográfica, y mucho menos que pudiera ganar un Oscar. De pequeño soñaba con el baloncesto y luché duro para alcanzar mis metas. La vida y Dios te muestran caminos que no esperabas. Éste es ese camino y no puedo dejar de sonreír porque me imagino consiguiendo algo que nunca había pensado en mi vida. Es una locura", dijo Bryant antes de los Oscars.

