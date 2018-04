UFC: Conor McGregor aparece esposado en New York [VIDEO]

El luchador irlandés fue encarcelado por ocasionar destrozos luego de un evento de la UFC en el Barclay Center de New York. La mañana de hoy fue visto esposado y bajo custodia policial.

Tras ser encarcelado acusado de actos de vandalismo en contra de la propiedad privada en el Barclay Center de New York, en donde atacó un bus que trasladaba a los luchadores de la UFC luego de un evento, el irlandés Conor McGregor fue visto por los medios de comunicación esposado.

Como se recuerda McGregor se entregó ayer en la comisaría de Brooklyn distrito de New York y podría afrontar hasta 4 delitos. Uno por delito criminal y 3 por asalto, de momento permanece bajo custodia policial hasta la resolución de su caso.

El mundo se ha visto sorprendido por el encarcelamiento del luchador de artes marciales mixtas aunque algunos en redes sociales especulan que podría tratarse de un show mediático al mismo estilo de la franquicia rival, la WWE.

JUST IN: #UFC star Conor McGregor walked out of police station in #NewYorkCity after backstage melee he allegedly instigated pic.twitter.com/h8MUGhJDKr