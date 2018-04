Cavaliers vs. Pacers EN VIVO ONLINE ESPN: hora-canal | Playoffs NBA | Game 2

Los Cleveland Cavaliers, de LeBron James, buscarán este miércoles 18 de abril (6.00 p.m. - hora peruana) tomarse la revancha ante los Indiana Pacers en el segundo partido de los playoffs de la Conferencia Este de la NBA. En vivo por ESPN.

LeBron James, de Cleveland Cavaliers, es presionado por Víctor Oladipo, de Indiana Pacers. Foto: EFE

Los Cleveland Cavaliers, de LeBron James, saldrán con todo este miércoles 18 de abril (6.00 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE / Canal: ESPN) a la pista del Quicken Loans Arena para igualar la serie frente a los Indiana Pacers, de Víctor Oladipo y Lance Stephenson por el segundo partido de los cuartos de final (o primera ronda) de los Playoffs de la Conferencia Este de la temporada 2017-18 de la NBA.

Tras perder 98-80 en el primer juego, los Cleveland Cavaliers se despidieron de una racha de 21 partidos como invictos de la NBA. LeBron James estuvo muy participativo e incluso marcó un triple. Sin embargo, con el transcurrir de los minutos, creció la figura de Víctor Oladipo para empujar a las Indiana Pacers a una sorpresiva victoria.

“¿Es que no he perdido un partido en la primera ronda en mi vida? Estamos 0-1 en la primera ronda. Ya estuve perdiendo 1-3 en una final de la NBA (acabaron ganando ante los Warriors esa serie), así que creo que creo que soy la última persona para preguntar algo así", dijo LeBron James, estrella de los Cleveland Cavaliers.

Los Indiana Pacers se encuentran motivados para volver a vencer a los Cleveland Cavaliers, subcampeones de la pasada temporada. Todo dependerá del talento Víctor Oladipo y Lance Stephenson para volver a hundir a los 'Cavs'.

Partidos Cavaliers-Pacers

Game 1: Cavaliers [80-98] Pacers - domingo 15 de abril

Game 2: Cavaliers vs. Pacers - Hora: 6.00 p.m. (miérfoles 18 de abril)

Game 3: Pacers vs. Cavaliers - Hora: 6.00 p.m. (viernes 20 de abril)

Game 4: Pacers vs. Cavaliers - Hora: 7.30 p.m. (domingo 22 de abril)

Game 5: sin confirmar (miércoles 25 de abril)

Game 6: sin confirmar (viernes 27 de abril)

Game 7: sin confirmar (domingo 29 de abril)

HORARIO - NBA

Perú: 6.00 p.m.

Ecuador: 6.00 p.m.

Colombia: 6.00 p.m.

México: 6.00 p.m.

Estados Unidos: 6.00 p.m.

Estados Unidos (California): 4.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.00 p.m.

Argentina: 8.00 p.m.

Chile: 8.00 p.m.

España: 1.00 a.m. (jueves 19 de abril)

Venezuela: 7.00 p.m.

Costa Rica: 5.00 p.m.

Nicaragua: 5.00 p.m.

Uruguay: 9.00 p.m.

Paraguay: 8.00 p.m.

Brasil: 9.00 p.m.

