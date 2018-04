Raptors vs. Wizards EN VIVO ONLINE ESPN 2 DIRECTV | hora - canal | Playoffs NBA | Juego 3 

En la NBA, Washington Wizards recibe a Toronto Raptors (7:00 p.m hora peruana) por el tercer partido partido de la Conferencia Este de los Playoffs.

Por el tercer partido de la Conferencia Este de los Playoff de la NBA, Washington Wizards recibe a Toronto Raptors desde las 7:00 p.m (hora peruana) en el Capital One Arena - Washington D.C. El encuentro lo podrás seguir EN VIVO vía ESPN 2 y también ONLINE por Libero.pe.

¿Cómo llegan? Para este encuentro, Raptors llega con una amplia ventaja pues ganó los dos primeros partidos con marcadores de 114-106 y 130-119. Esta cifra se convierte que por primera vez en la historia de la franquicia, Toronto llega con una ventaja en los playoffs.

Por su parte, los Wizards tendrán la difícil tarea de tratar de volver a entrar en la serie mientras regresa a DC para el Juego 3. En el último encuentro, los de Washington mostraron cosas positivas pero eso no es suficiente para voltear la serie, necesitarán un mejor juego.

Si todo sale bien, Toronto podrá conseguir su tercera victoria de esta serie, tiene un mejor equipo de Wizards en todos los aspectos, sin embargo podría darse alguna sorpresa.

Alineación titular

Toronto: G Kyle Lowry; G DeMar DeRozan; F Serge Ibaka; F OG Anunoby; C Jonas Valanciunas

Washington Wizards: G John Wall; G Bradley Beal; F Otto Porter Jr .; F Markieff Morris; C Marcin Gortat

Partido 3

Día: Viernes 20 de abril

Hora: 8 p.m.

Lugar: Capital One Arena - Washington, D.C.

TV: ESPN 2 DirecTV Sports | WatchESPN

ONLINE: Libero.pe

Playoff series programación

Game 1 in Toronto: Raptors 114, Wizards 106

Game 2 in Toronto: Raptors 130, Wizards 119

Game 3 in Washington: HOY 8 p.m. ET, ESPN 2

Game 4 in Washington: domingo 22 5:00 p.m. ET, TNT

Game 5 in Toronto: TBA Miércoles (por definirse)

Game 6 in Washington: TBA Viernes (por definirse)

Game 7 in Toronto: TBA Domingo (por definirse)

HORARIO MUNDIAL - NBA

Perú: 7.00 p.m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Colombia: 7.00 p.m.

México: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m.

Argentina: 9.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Uruguay: 10.00 p.m.

Brasil: 10.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

Guía TV NBA (Perú)

DirecTV: ESPN (Canal 621), ESPN 2 (Canal 625), ESPN 3 (Canal 626), NBA TV (644) y NBA League Pass (675).

DireCTV HD: ESPN (Canal 1620), ESPN + (Canal 1621), ESPN 2 (Canal 1623) y ESPN 3 (Canal 1026).

Movistar: ESPN 2 (Canal 506) y ESPN (Canal 504).

Movistar HD: ESPN 2 (Canal 741), ESPN (Canal 740) y ESPN + (Canal 743).

Claro: ESPN (Canal 64), ESPN 2 (Canal 65) y ESPN 3 (Canal 66)

Claro HD: ESPN HD (Canal 521), ESPN + (Canal 522), ESPN 2 (Canal 523) y ESPN (Canal 524).