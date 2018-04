Bucks vs. Celtics VER EN VIVO ONLINE FREE DirecTV 2: hora-canal | Playoffs NBA | Juego 4

Este domingo 22 de abril (12.00 m. - hora peruana), Milwaukee Bucks y Boston Celtics se enfrentarán en el cuarto partido de la primera ronda de la Conferencia Este de los playoffs de la NBA. En vivo por el canal DirecTV Sports 2.

Milwaukee Bucks vs. Boston Celtics. Foto: EFE

Los Milwaukee Bucks, que pierden 2-1 en la serie, recibirán este domingo 22 de abril (12.00 m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE / Canal: DirecTV Sports 2) en el Bradley Center a los Boston Celtics por el cuarto partido de la primera ronda (o cuartos de final) de la Conferencia Este de los playoffs de la NBA.

En el tercer partido, los Milwaukee Bucks consiguieron su primer triunfo (119-92) en la serie, que disputan al mejor de siete, sobre los Boston Celtics gracias a la gran actuación del alero Chris Middleton, que anotó 23 puntos, y de Giannis Antetokounmpo, quien llegó a los 19 tantos.

Otros tres jugadores de los Milwaukke Bucks tuvieron números de dos dígitos, incluidos el base Eric Bledsoe y el ala-pívot reserva Jabari Parker, que anotaron 17 puntos cada uno. El resultado ha sido muy importante para buscar el milagro de la remontada ante los Boston Celtics.

Sin la aportación de Rozier, el pívot dominicano Al Horford lideró el ataque de los Boston Celtics al conseguir 16 puntos, pero después de haber acabado la primera parte con una desventaja de 23 tantos (58-35), lo máximo que pudo lograr el equipo de Boston fue bajarla a 14 (76-62) con 3:06 minutos por jugarse del tercer periodo después que el alero novato Jayson Tatum encestó un triple.

Horford, uno de las estrellas de la NBA, jugó 24 minutos en los que anotó 7 de 13 tiros de campo, incluido un triple de dos intentos, y acertó 1-1 desde la línea de personal.

Pero no tuvo presencia en el juego interior al capturar apenas tres rebotes, dio una asistencia, perdió dos balones y cometió dos faltas personales.

El pívot reserva Greg Monroe con un doble-doble de 15 puntos, 12 rebotes y dos asistencias fue el mejor jugador de los Boston Celtics dentro de la zona, aunque tuvo cinco perdidas de balón frente a los Milwaukee Bucks.

Partidos Celtics-Bucks

Game 1: Celtics [113-107] Bucks - domingo 15 de abril.

Game 2: Celtics [120-106] Bucks - martes 17 de abril.

Game 3: Bucks [116-92] Celtics -viernes 20 de abril.

Game 4. Bucks vs. Celtics - Hora: 12.00 m. (domingo 22 de abril)

Game 5: sin confirmar (martes 24 de abril)

Game 6: sin confirmar (jueves 26 de abril)

Game 7: sin confirmar (sábado 28 de abril)

HORARIO - NBA

Perú: 12.00 m.

Ecuador: 12.00 m.

Colombia: 12.00 m.

México: 12.00 m.

Estados Unidos: 12.00 m.

Estados Unidos (Los Ángeles - California): 10.00 a.m.

Estados Unidos (Texas): 12.00 m.

Estados Unidos (Boston - Massachusetts): 1.00 p.m.

Estados Unidos (New York): 1.00 p.m.

Argentina: 2.00 p.m.

Chile: 2.00 p.m.

España: 7.00 p.m.

Venezuela: 1.00 p.m.

Costa Rica: 11.00 a.m.

Nicaragua: 11.00 a.m.

Uruguay: 3.00 p.m.

Paraguay: 2.00 p.m.

Brasil: 7.00 p.m.

Guía TV NBA (Perú)

DirecTV: ESPN (Canal 621), ESPN 2 (Canal 625), ESPN 3 (Canal 626), NBA TV (644) y NBA League Pass (675).

DireCTV HD: ESPN (Canal 1620), ESPN + (Canal 1621), ESPN 2 (Canal 1623) y ESPN 3 (Canal 1026).

DirecTV Sports 2: Canal 612

DirecTV - NBA TV: Canal 644 / Canal 677

Movistar: ESPN 2 (Canal 506) y ESPN (Canal 504).

Movistar HD: ESPN 2 (Canal 741), ESPN (Canal 740) y ESPN + (Canal 743).

Claro: ESPN (Canal 64), ESPN 2 (Canal 65) y ESPN 3 (Canal 66)

Claro HD: ESPN HD (Canal 521), ESPN + (Canal 522), ESPN 2 (Canal 523) y ESPN (Canal 524).