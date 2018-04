The Rock contó las razones por las que rechazó ser pareja de Ronda Rousey en Wrestlemania 34

The Rock quiso estar en Wrestlemania 34 pero tuvo compromisos imposibles de posponer

Los planes iniciales para Ronda Rousey en Wrestlemanis 34 era que haga equipo con The Rock pero esto no se concretó debido a dificultades con el actor y luchador estadounidense.

Fue el mismo The Rock en una entrevista con un medio de su país quien contó las verdaderas razones por las que este plan no terminó por hacerse realidad.

Según 'El Campeón del Pueblo' justo en esas fechas de la realización de Wrestlemania tenía algunos compromisos impostergables referentes a su vida como actor.

No obstante, su ausencia en el magno evento e la WWE no influyó en los planes con Ronda Rousey ya que en lugar de The Rock fue puesto la leyenda Kurt Angle.