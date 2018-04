San Antonio Spurs vs. Golden State Warrios EN VIVO ONLINE Playoffs | NBA | Juego 5

Los playoffs de la NBA están de candela con el encuentro de Los San Antonio Spurs y Los Golden State Warriors.

Los San Antonio Spurs, que pierden 3-1 en la serie, están obligados a ganar sí el martes 24 de abril (9.30 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLIN) en la pista del AT&T Center a los Golden State Warriors, de Kevin Durant, o de lo contrario quedarán eliminados en la Conferencia Oeste. Ambos equipos se enfrentarán en el quinto partido de la primera ronda de los playoffs de la NBA.

En el vestuario de los San Antonio Spurs se levantó de alegría luego de conseguir una victoria luchada ante los Golden State Warriors. El argentino Manu Ginóbili deberá levantar su juego si quiere que su equipo siga en la pelea.

No obstante, el entrenador Gregg Popovich y el ala-pívot LaMarcus Aldridge afirman que Manu Ginóbili todavía tiene mucho quedan en los San Antonio Spurs y creen que se quedará hasta cumplir los 43 años.

"Manu tiene el jugo para seguir compitiendo. Es un líder dentro del vestuario y la verdad es que ni se habla de su retiro y no es algo que se esté considerando o de lo que estemos pendientes. Quizá porque sentimos que puede hacerlo por un tiempo más", dijo LaMarcus Aldridge, jugador de los San Antonio Spurs.

Warriors podría cerrar el pase

Ante la baja de Stephen Curry, el alero Kevin Durant reivindicó su condición de líder de los Golden State Warriors al aportar 26 puntos, nueve rebotes y seis asistencias que ayudaron a su equipo a conseguir la victoria a domicilio por 97-110 sobre los San Antonio Spurs durante el tercer partido de la eliminatoria.

Ahora, los Golden State Warriors solo necesitan un triunfo para meterse en la segunda ronda de los playoffs de la NBA.

El parte médico de los Golden State Warriors informó que Stephen Curry fue examinado el último viernes, y ha logrado avances en su recuperación de la torcedura de segundo grado en el ligamento medial colateral que sufrió el pasado 23 de marzo.

Partidos Warriors-Spurs

Game 1: Warriors [113-92] Spurs - sábado 14 de abril.

Game 2: Warriors [116-101] Spurs - lunes 16 de abril.

Game 3: Spurs [97-110] Warriors - jueves 19 de abril.

Game 4. Spurs vs. Warriors - [103 - 90] (domingo 22 de abril)

Game 5: Spurs vs. Warriors (martes 24 de abril 9:30 pm)

Game 6: sin confirmar (jueves 26 de abril)

Game 7: sin confirmar (sábado 28 de abril)

HORARIO - NBA

Perú: 9. 30. p.m.

Ecuador: 9.30 p.m.

Colombia: 9.30 p.m.

México: 9.30 p.m.

Argentina: 11.30 p.m.

Chile: 11.30 p.m.

España: 3.30 p.m. (Miércoles)

Venezuela: 3.30 p.m.

Bolivia: 11.30 p.m.

Costa Rica: 7.30 p.m.

Nicaragua: 7.30 a.m.

Uruguay: 11.30 p.m.

Paraguay: 12.30 a.m.

Brasil: 12.30 a.m.

Guía TV NBA (Perú)

DirecTV: ESPN (Canal 621), ESPN 2 (Canal 625), ESPN 3 (Canal 626), NBA TV (644) y NBA League Pass (675).

DireCTV HD: ESPN (Canal 1620), ESPN + (Canal 1621), ESPN 2 (Canal 1623) y ESPN 3 (Canal 1026).

DirecTV Sports 2: Canal 612.

DirecTV - NBA TV: Canal 644 / Canal 677.