WWE: The Undertaker fue ovacionado por colegas en bastidores y habló tras retiro [VIDEO]

Una emotiva despedida recibió The Undertaker después de realizar su última lucha en WrestleMania. Mira el video.

El luchador The Undertaker le dijo "adiós" a su carrera en la WWE tras la pelea que perdió contra Roman Reigns en WrestleMania 33. Sus fanáticos lo ovacionaron cuando dejó el escenario, pero no todo quedó ahí.

Finalizado el combate, The Undertaker se dirigió a los bastidores del Camping World Stadium, donde sus colegas en el ring como Goldberg, Brock Lesnar, Stone Cold, Triple H, John Cena, Seth Rollins, The Hardy Boyz, Kevin Owens, entre otros más, lo esperaban para darle un concierto de aplausos mientras era acompañado por su esposa.

Undertaker backstage after his match with Roman. #Wrestlemania pic.twitter.com/wStkjesK7X

Por otro lado, el cantante de música country George Strait publicó un video en que The Undertaker habla sobre cuál es su música preferida. Esta grabación ocurrió después del WrestleMania 33.

“Si miras su catálogo entero, hay muchas canciones que podrían representar cualquier momento por el que estás pasando. Para mí, en el momento que estoy de mi carrera y vida personal, la canción ideal es Troubadour. Esa canción me ha impactado, siento escalofríos cada vez que la escucho”, dijo The Undertaker.

Fresh off his @WWE retirement, The Undertaker proves that George's influence spreads way beyond country music! https://t.co/jKMTdDoPPD pic.twitter.com/kWp962ntzj