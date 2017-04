Todd Heap mata accidentalmente a su menor hija tras mover su camioneta

Exjugador de los Ravens de Baltimore de fútbol americano vive un drama al ocasionar la muerte de su menor hija de 3 años. El accidente ocurrió el pasado viernes en la entrada de su casa.

Una tragedia atraviesa Todd Heap, un jugador de fútbol americano quien accidentalmente golpeó a su hija mientras movía su camioneta en la entrada de la comunidad llamada Las Sendas.

La Policía de Mesa (Arizona), indica que el ex jugador de los Ravens de Baltimore, Todd Heap, no pudo ver a su hija que encontraba en la parte posterior de su camioneta.



Las autoridades respondieron al llamado de un accidente cerca de las 3:45 de la tarde e indican que la niña estaba en el camino de entrada cuando Heap movió la camioneta hacia adelante y la golpeó.





Our thoughts and prayers are with Todd Heap and his family.