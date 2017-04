WWE: Kurt Angle da sorprendentes revelaciones sobre Eddie Guerrero y Chris Benoit [VIDEO]

El nuevo gerente general de Monday Night Raw tuvo polémicas declaraciones sobre exluchadores de la WWE.

Kurt Angle dio a conocer detalles sobre su amistad con Eddie Guerrero y Chris Benoit. Creditos : Composición Líbero

Kurt Angle es el único luchador de la historia de la WWE que fue campeón olímpico, por eso su palabra vale oro. Y es que el nuevo gerente general de Raw conversó con Chris Jericho en su programa de podcast y habló de todo, incluso de temas prohibidos en la compañía.

EDDIE GUERRERO

El nuevo mandamás de Monday Night Raw recordó al mítico Eddie Guerrero, ya fallecido. Como se sabe, fue uno de sus mejores amigos en la industria y aseguró que pudo ser el mejor de todos los tiempos. También dio a conocer que ambos tuvieron varios altercados fuera del ring; hasta llegaron a los golpes.

"Cuando Eddie Guerrero estaba sano, podía ser el número 1. Creo que Eddie estaba en su mejor momento en WCW, hasta que tuvo un accidente de coche. Después de eso, estaba un poco más inhibido, tenía límites", sostuvo.

"Pero en 2004 o 2005 era muy bueno, y podía ser 10 veces mejor. Podría haber sido el más grande de todos los tiempos, y cuando luché contra él, estaba todavía entre los tres primeros. Era entretenido, tenía técnica, y sabía estructurar un combate. Lo tenía todo", agregó

"Yo quería hacer las paces con Eddie . Así que 5 minutos después, fui a disculparme. Pero él dijo que no estaba listo todavía para arrepentirse, y quería pelear otra vez. ¡Así que le empujé de nuevo! JBL se interpuso entre nosotros. La semana siguiente, vino y se disculpó. Éramos como hermanos, así que no me importó", dio a conocer Kurt Angle.

CHRIS BENOIT

El nombre de Chris Benoit está vetado en la WWE hasta el punto de haberle borrado todo su historial dentro de las cuatro perillas. Kurt Angle dio a conocer que conoció su verdadera fuera cuando enfrentó al canadiense y afirmó que siempre estará entre los más grandes luchadores de la historia.

"Nunca luché con nadie que igualara mi intensidad como Chris Benoit. Siempre estaba ahí, en cada golpe, era como un espejo. Era como luchar conmigo mismo. En realidad, fui consciente de mi intensidad como luchador cuando trabajaba con Chris", relató Angle.

"Él debe estar entre los 3 mejores de todos los tiempos. No puedes negarlo, incluso Bret Hart te dirá eso. No voy a excusar ninguna de las cosas que Chris hizo fuera de la lucha libre, pero cuando estaba en el ring, era el más grande de todos los tiempos", finalizó el norteamericano.

EL DATO

Kurt Angle fue recientemente incluido en el Salón de la Fama de la WWE 2017.