WWE Monday Night Raw está de candela con la brutal pelea entre Braun Strowman y Roman Reigns.

WWE Raw EN VIVO ONLINE FOX SPORTS 2: Braun Strowman es el estelar a días del Payback 2017 Fuente : WWE

EN VIVO

- Sheamus y Matt Hardy se dan la mano en señal de respeto.

- Matt Hardy es el ganador de la pelea tras aplicarle un 'Giro del destino' a Sheamus.

- Jeff Hardy increpa Sheamus y luego viene Cesaro para interceptarlo.

- Super DDT de Matt Hardy sobre a Sheamus.

- Sheamus carga a Matt Hardy en el filo del ring, pero este sale de la llave y le rompe la espalda.

MATT HARDY VS. SHEAMUS

- Dean Ambrose se retira del ring y Chris Jericho retoma la palabra para poner en su lista a... ¡The Miz!

- ¡Dirty Deeds! Ambrose se hartó de las interrupciones de The Miz y le aplicó su movimiento final.

- Dean Ambrose le regala una casaca a Chris Jericho.

- ¡Ambrose Asylum! El Manicomio del 'Lunático' está de vuelta.

- ¡Dean Ambrose! El 'Lunático' se une a la fiesta y encara a The Miz.

- The Miz interrumpe a Chris Jericho y asegura que ahora es su show.

- Jericho advierte que le quitará el Campeonato de los Estados Unidos a Kevin Owens este domingo en Payback.

- ¡Chris Jericho! Y2J sale en escena para iniciar el show de esta noche.

¡Empezó Monday Night Raw!

LA PREVIA

WWE Monday Night Raw se realizará este lunes en la ciudad de Kansas a solo días del gran evento PPV Payback 2017, que se realizará este domingo. Para este día, el estelar será Braun Strowman, quien la semana pasada destrozó el cuadrilátero con el Big Show, y cuyo feudo con Roman Reigns llegará a su punto más alto este fin de semana.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Lana y Rusev serían separados, tras el ‘Shake-Up’ de las marcas de WWE

Por otro lado,. Dean Ambrose, al parecer, ya encontró a su primera víctima y es nada más ni nada menos que su excolega de la marca azul The Miz, quien junto a Maryse pasó la vergüenza de su vida al ser ridiculizado en el cuadrilátero ante el ‘Medio Lunático’.

La rama femenina también está de candela. Ante el retiro de Charlotte a SmackDown, Alexa Bliss se ha convertido en la retadora número uno al campeonato que está en poder de la exfigura de NXT, Bayley, quien ya espera con ansias el Payback.

NO TE LO PIERDAS: Posible lucha principal de Wrestlemania 34 sería entre AJ Styles y Shinsuke Nakamura

El próximo domingo, en Payback, un feudo que acabará será el de Bray Wyatt y Randy Orton. Si bien ‘The Viper’ es parte de la marca azul, ambos luchadores resolverán sus diferencias en el ‘House of Horrors’, aunque no será un combate titular por el título mundial de la WWE.

No olvidar que otro enfrentamiento que llama la atención es el de Seth Rollins ante Samoa Joe.