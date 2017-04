WWE Payback: Sting se arrepiente de no haber peleado contra The Undertaker

Sting confesó que siempre quiso enfrentar a The Undertaker en un evento estelar de la WWE. Lamentablemente, esto nunca se dará en la historia del Wrestling.

Sting, excampeón de WCW, declaró en una entrevista para el portal 'Sports Illustrated' que tuvo un gran deseo por pelear con The Undertaker en algún momento de su carrera deportiva en la WWE. 'El Cuervo' se arrepiente mucho de que esta pelea con 'Mr. WrestleMania' y, asimismo, se lamenta que no hay cumplido con el sueño de los fanáticos..

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: WWE Payback EN VIVO ONLINE FOX ACTION: Ver en TV, hora, día y canal de evento PPV

"Había un deseo en todo el mundo de ver ese combate en la WWE. Para mí también era algo soñado. Lamento no haber sido capaz de estar en el ring con The Undertaker al menos una vez. Habría sido genial, pero estoy contento con cómo salieron las cosas al final", dijo Sting.

Sin embargo, Sting dejó en claro una pequeña luz de esperanza para una posible pelea contra The Undertaker. Todo dependerá de los movimientos que realice la WWE para que esto se lleve a cabo.

"Por supuesto, si tuviera la oportunidad lo haría. Pero mira a la carrera de The Undertaker: ¿Le falta algo? Mira a la mía. No creo que tampoco me haya perdido nada", finalizó Sting.

NO TE LO PIERDAS: WWE Payback: Goldberg anunció quién será el heredero de The Undertaker

Que otros combates soñados no se dieron en la WWE: Stone Cold vs. Hulk Hogan, Stone Cold vs. Brock Lesnar y Stone Cold vs. Goldberg.