UFC 211: Revisa la cartelera completa del espectacular evento [Guía de canales]

Enrique Barzola se jugará la vida este sábado en el evento UFC 211. Averigua la hora y canal de su pelea.

En UFC 211, Enrique Barzola vs. Gabriel Benítez este domingo. Creditos : Twitter

El mundo se paralizará este sábado 13 de mayo con el UFC 211, donde estarán en juegos varios campeonatos. Los seguidores hispanos tendrán la oportunidad de ver cada pelea de principio a fin. Y es que Fox Sports anunció la transmisión de este deporte tan aclamado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: UFC 211: Enrique Barzola vs. Gabriel Benitez EN VIVO ONLINE FOX SPORTS: lucha de MMA [Hora y canal]

Perú también estará atento al maravilloso evento debido a que el peruano Enrique Barzola debutará en el octágono frente a Gabriel Benítez. El apodado 'Fuerte' formará parte de las luchas preliminares; por lo que espera obtener una victoria.

HORARIO

Perú, Ecuador, Colombia, México y Panamá: 9:00 p.m.

Estados Unidos: 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT

Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Paraguay, Puerto Rico, Venezuela: 10:00pm

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 11:00pm

Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua: 8:00 p.m.

España, Italia, Francia, Portugal: 4:00 a.m. (DOMINGO)

CANALES

Perú y Latinoamérica: Fox Sports 2

México: Sports Fighting Network

Estados Unidos: FX

UFC Network

NO TE LO PIERDAS: Flamengo vs. Atlético Mineiro EN VIVO ONLINE PFC: Guerrero y Trauco en Brasileirao [Hora y canal]

CARTELERA

- Stipe Miocic (c) vs Junior dos Santos – Heavyweight

- Joanna Jedrzejczyk (c) vs Jessica Andrade +150 – Women’s strawweight

- Jorge Masvidal vs Demian Maia – Welterweight

- Frankie Edgar vs Yair Rodriguez – Featherweight

- Krzysztof Jotko vs David Branch – Middleweight

Preliminares

- Dustin Poirier vs Eddie Alvarez

- Chas Skelly vs Jason Knight

- Jared Gordon vs Michel Quinones

- James Vick vs Marco Polo Reyes

- Jessica Aguilar vs. Cortney Casey

- Chase Sherman vs. Rashad Coulter

- Gabriel Benítez vs. Enrique Barzola

- Joachim Christensen vs. Gadzhimurad Antigulov