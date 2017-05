WWE Raw EN VIVO ONLINE por FOX SPORTS 2: Dean Ambrose vs. The Miz por el título Intercontinental

WWE Monday Night Raw se desarrolla esta noche con la lucha titular por el campeonato intercontinental de Dean Ambrose. ¿Habrá un nuevo monarca?

SASHA BANKS VS. ALICIA FOX

- Jeff Hardy se lleva la victoria.

- Jeff aprovecha que Sheamus está inconsciente y aplica su 'Swanton Bomb' para ganar la pelea.

- Jeff hardy reacciona y le aplica una 'Paralizadora' a Sheamus.

- Tremendo patada en la cara de Jeff Hardy, que queda tendido en la lona.

- Jeff Hardy salta fuera del ring, pero Sheamus lo agarra y lo tira contra la pared.

- Los Hard Boyz aparecen y el público se vuelve loco.

SHEAMUS VS. JEFF HARDY.

- Finn Bálor es el único peleador de pie en la lona.

- Finn Bálor saca del ring a Seth Rollins y a Roman Reigns y se tira desde la tercera cuerda.

- ¡'Superman Punch'! Roman Reigns noquea a Bray Wyatt.

- Bray Wyatt derriba a Finn Bálor.

- ¡Seth Rollins! El 'Arquitecto' manda a callar a todos y se va con todo a atacar a Samoa Joe.

- ¡Se apaga todo! Bray Wyatt aparece en el cuadrilátero y despotrica contra sus oponentes.

- Samoa Joe también entra al ring y se planta junto a Finn Bálor y Roman Reigns.

- ¡Es Finn Bálor! El excampeón aparece y encara a Roman Reings.

"Ponte a la FILA", @FinnBalor le para los pies a @WWERomanReigns y e recuerda que tiene derecho a recuperar el campeonato que nunca perdió. pic.twitter.com/TNLlJDAz5J — WWE Español (@wweespanol) 16 de mayo de 2017

- Roman Reigns interrumpe a Kurt Angle y amenaza con ser el primero en la fila para medirse con Brock Lesnar.

- Kurt Angle anuncia que hay 5 retadores de cara al Campeonato Universal que posee Brock Lesnar: Samoa Joe, Seth Rollins, Bray Wyatt, Roman Reigns y Finn Bálor.

- Kurt Angle sale en escena para subir al ring y dar por iniciado el show de esta noche.

Bienvenidos al Lunes de #RAW con @RealKurtAngle! ¿Qué noticias tendrá el Gerente General más cool de la TV? pic.twitter.com/uUAIQkrw69 — WWE Español (@wweespanol) 16 de mayo de 2017

¡Empezó Monday Night Raw!

LA PREVIA

WWE Monday Night Raw será vibrante esta noche, puesto que Dean Ambrose pondrá su título intercontinental en juego. The Miz es el rival, luego de haber ganado la triple amenaza ante Seth Rollins y Finn Bálor la semana pasada. ¿Habrá nuevo campeón en la marca roja?

Por otro lado, Roman Reigns tiene el camino libre, momentáneamente, por la lesión de Braun Strowman a quien la semana pasada lo agredió al punto de lesionarlo y derivarlo a una operación. ¿Será su turno para tentar el Universal Championship de Brock Lesnar?

Sheamus y Cesaro se ganaron la semana pasada la (nueva) oportunidad para pelear por el campeonato mundial en parejas. The Hardy Boyz son su objetivo, pero aún no hay fecha de defensa.

La rama femenina también está de candela, debido a que Nia Jax desea una lucha titular con Alexa Bliss, pero hasta que llegue su momento ‘protegerá’ sus espaldas de Bailey, quien no la suelta por nada, luego del Payback.