WWE Extreme Rules 2017: Cartelera completa, hora y lugar del evento de este domingo 

La WWE llevará a cabo el evento de Extreme Rules 2017 con luchas no apto para cardiacos donde varios títulos estarán en disputa.

WWE Extreme Rules 2017 se realizará este domingo en Maryland. Creditos : WWE

WWE Extreme Rules 2017 se realizará este domingo 4 de junio en las instalaciones el Royal Farms Arena de Baltimore, Maryland a partir de las 6.00 p.m. (hora peruana). El plato fuerte del evento será entre una pelea de ensueño entre Roman Reigns, Seth Rollins, Finn Balor, Bray Wyatt y Samoa Joe.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: WWE Extreme Rules 2017: Roman Reigns vs Seth Rollins vs Finn Balor vs Wyatt vs Joe por un cupo al título universal

Esta lucha quíntuple será para ser el retador número 1 de cara al Campeonato Universal de Raw. El dueño del cinturón es nada más y nada menos que Brock Lesnar, quien no aparecerá pondrá en juego su título en esta edición de Extreme Rules. Pero, si lo hará en el WWE Great Balls of Fire.

The Hardy Boyz defenderán sus Campeonatos en Parejas de Raw ante Cesaro y Sheamus, quienes cambiaron su rol a rudos y violentos. The Miz, por su parte, tratará de arrebatarle el título Intercontinental a Dean Ambrose para así convertirse por séptima vez en campeón.

NO TE LO PIERDAS: WWE Live Lima: evento fue confirmado para el 30 de noviembre

El campeonato en mujeres de Raw también estará en juego, donde Bayley y Alexa Bliss se verán las caras en un combate extremo. La división crucera también estará de fiesta pues Neville quiere seguir reinando y vencer otra vez a Austin Aries.

CARTELERA COMPLETA

- Seth Rollins vs. Samoa Joe vs. Finn Balor vs. Bray Wyatt vs. Roman Reigns: Para ser el nuevo aspirante al Campeonato Universal

- Bayley vs. Alexa Bliss (c): Por el Campeonato de mujeres de Raw

- The Miz vs. Dean Ambrose (c): Por el Campeonato Intercontinental

- Austin Aries vs. Neville (c): Por el Campeonato de Peso Crucero

- Cesaro y Sheamus vs. The Hardy Boyz (c): Por el Campeonato en Campeonatos de Parejas de Raw.

KICKOFF

- Sasha Banks y Rich Swann vs. Alicia Fox y Noam Dar