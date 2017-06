WWE Extreme Rules 2017: Todas las incidencias del espectacular evento [GUÍA DE CANALES)

WWE Extreme Rules 2017 se celebrará este domingo en el Royal Farms Arena de Baltimore. A continuación horario y canales del evento.

WWE realizará el evento de Extreme Rules 2017 en el Royal Farms Arena. Creditos : WWE

La WWE realizará un Extreme Rules 2017 de ensueño y pese a que no estará en juego el Campeonato Universal de Raw habrá un Fatal 5 Way. En este combate, cinco de las mejores superestrellas de la compañía sacarán a relucir sus mejores movimientos para tener una oportunidad al título.

Roman Reigns, Seth Rollins, Finn Balor, Bray Wyatt y Samoa Joe se enfrentarán en el main event, en una pelea imperdible para todos los amantes de la lucha libre. Alexa Bliss pondrá en juego su título femenino de Raw ante Bayley en una pelea extrema, donde se podrá utilizar cualquier herramienta.

HORARIOS (KICKOFF)

Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 6.00 p.m.

Estados Unidos: 6.00 p.m. (ET) / 3.00 p.m. (PT)

México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 5.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 7.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 8.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1.00 a.m.

CANALES

Fox Action Latino

Movistar TV: Canal 185 digital | Canal 648 satelital

DirecTV: Canal 564

Claro TV: Canal 332

Fox Action HD

Movistar TV: canal 787.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 332.

WWE Network

CARTELERA

- Seth Rollins vs. Samoa Joe vs. Finn Balor vs. Bray Wyatt vs. Roman Reigns: Para ser el nuevo aspirante al Campeonato Universal

- Bayley vs. Alexa Bliss (c): Por el Campeonato de mujeres de Raw

- The Miz vs. Dean Ambrose (c): Por el Campeonato Intercontinental

- Austin Aries vs. Neville (c): Por el Campeonato de Peso Crucero

- Cesaro y Sheamus vs. The Hardy Boyz (c): Por el Campeonato en Campeonatos de Parejas de Raw.

- Sasha Banks y Rich Swann vs. Alicia Fox y Noam Dar