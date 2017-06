WWE Monday Night Raw promete mucha polémica, luego de lo visto en el evento PPV WWE Extreme Rules 2017. Samoa Joe inicia su preparación para enfrentarse a Brock Lesnar en Great Balls of Fire.

WWE Raw EN VIVO ONLINE FOX SPORTS 2: Samoa Joe inicia su reto a Brock Lesnar, tras ganar Extreme Rules Fuente : WWE

WWE Monday Night Raw se desarrolla esta noche en gran evento posterior a la realización del WWE Extreme Rules 2017. La gran sorpresa de la noche del PPV de la marca roja es nada más ni nada menos que Samoa Joe, quien en Great Balls of Fire. enfrentará a Brock Lesnar por el WWE Universal Championship. Lo puedes ver esta noche a las 7 (hora peruana), por la señal de Fox Sports 2.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Samoa Joe será el retador número uno al Universal Championship de Brock Lesnar

Por otro lado, Sheamus y Cesaro, en gran combate ante Jeff y Matt Hardy, The Hardy Boyz, se convirtieron en los nuevos campeones mundiales en parejas y no tardará mucho tiempo para que los hermanos más extremos de la lucha libre reclamen su revancha, al más que la empresa de los McMahon tengan otros objetivos con ellos.

La rama femenina tiene a una nueva reina, Alexa Bliss. La diminuta rubia y el palo de kendo fueron uno ante Bayley, quien deseaba recuperar su cinturón de campeona femenina, sin embargo, al ser la segunda vez que pierde, puede que ese objetivo sea lejano ¿Llegó el momento de Nia Jax?

NO TE LO PIERDAS: Roman Reigns venció a Seth Rollins previo al Extreme Rules 2017

The Miz le ganó como sea a Dean Ambrose el campeonato Intercontinental y como sea, también, retendrá su nuevo cinturón. El ‘Medio Lunático’ no esperará a tener su lucha de revancha y, tal vez, en Great Balls of Fire será el momento de la épica pelea.