WWE SmackDown Live EN VIVO ONLINE FOX SPORTS 3: Shinsuke Nakamura vs. Kevin Owens en lucha brutal [Hora y canal]

WWE SmackDown Live se desarrolla este martes a dos semanas del Money in the Bank. La lucha central será entre Kevin Owens y Shinsuke Nakamura, aunque la lucha no será titular por el cinturón de los Estados Unidos.

Una gran noche es la que nos espera este martes con el desarrollo del WWE SmackDown Live, a dos semanas del evento WWE Money in the Bank. Lo puedes ver desde las 7 de la noche (hora peruana), por la señal de Fox Sports 3.

La velada será marcada por la lucha estelar entre Kevin Owens y Shinsuke Nakamura. No será una pelea titular, pero se espera que ambos den lo mejor de sí para calentar el WWE Money in the Bank 2017, además ¿veremos la primera derrota del ‘Rey del Estilo Recio’ en un cuadrilátero?

The New Day llegó la semana pasada con el objetivo de arrebatarles los cinturones de los campeonatos en parejas a The Usos. Xavier Woods y compañía tendrán, ahora, su primera lucha oficial en WWE SmackDown Live, pero los rivales son una incógnita ¿alguien dijo Fandango?

La división femenina está que arde. Las seis integrantes del primer enfrentamiento en escaleras de mujeres en la historia de Money in the Bank se dividirán en dos equipos. Charlotte Flair, Naomi y Becky Lynch vs. Natalya, Tamina y Carmella.

Por último, el feudo entre Jinder Mahal y Randy Orton sigue. El ‘Maharaja’ insiste que él es el futuro de la empresa en detrimento de ‘The Viper’, quien ansía la revancha por el campeonato mundial de la WWE, que lo perdió en Backlash.