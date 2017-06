Rafael Nadal puso en su sitio a chibolo y va por su décimo título en Roland Garros. En la final lo espera “Stanimal” Wawrinka. ¡Asu!

Roland Garros: Rafael Nadal confía en vencer en la final al suizo Stan Wawrinka

Crack. El español Rafael Nadal enfrentará mañana (8:00 a.m.) en la final de Roland Garros al suizo Stan Wawrinka, quien lo derrotó en el partido por el título del Abierto de Australia 2014. Para “Rafa”, no será una revancha. “Nunca he jugado una revancha, no entiendo de revanchas”, afirmó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Rafael Nadal vs. Stan Wawrinka EN VIVO ONLINE: hora, día y canal de gran final masculina de Roland Garros 201

“La revancha no es una buena mentalidad, ni forma de encarar nada. Cada partido es una historia diferente ”, dijo tras derrotar al austríaco Dominic Thiem en “semis” por 6-3, 6-4 y 6-0. El niño maravilla no pudo con la fiera.

Nadal confesó que no piensa en su décimo triunfo en Roland Garros e incluso recordó que el 9 es su número favorito “de toda la vida”, aunque precisó que le gustaría “mucho más tener 10 Roland Garros”.

NO TE LO PIERDAS: Rafael Nadal finalista de Roland Garros 2017, tras masacrar 3-0 a Dominic Thiem

El terrible Wawrinka, a su vez, venció al número uno del mundo, el escocés Andy Murray, por 6-7 (6), 6-3, 5-7, 7-6 (3), 6-1.

“Rafa” y “Stanimal” han jugado 18 veces: 15 triunfos de Nadal y 3 del suizo. En los Grand Slam, el español ganó 14 títulos y el suizo apenas 3 (incluido Roland Garros 2015). ¡Gran final!

EL DATO

Rafael Nadal acaba de cumplir 31 años, mientras que Thiem recién tiene 23.