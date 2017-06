WWE Monday Night Raw se desarrolla este lunes. Samoa Joe recibirá un duro mensaje del actual campeón Universal Brock Lesnar, quien expondrá el título en el PPV de Great Balls of Fire.

WWE Raw EN VIVO ONLINE: Brock Lesnar confronta a Samoa Joe por el título Universal [Hora y canal] Fuente : WWE

Tras haber ganado el derecho de ser el retador número uno al título Universal, Samoa Joe, ahora, deberá escuchar con atención a lo que le diga el campeón Brock Lesnar esta noche en la nueva edición de WWE Monday Night Raw, a casi un mes del gran evento Great Balls of Fire. Lo puedes ver a las 7 de la noche (hora peruana), por la señal de Fox Sports 2.

Por otro lado, esta no será la única atracción de la noche, porque los actuales campeones en parejas Cesaro y Sheamus defenderán sus cinturones ante The Hardy Boyz, quienes no pudieron estar la semana pasada, pero ahora harán efectiva su revancha en el show rojo.

Además, en la rama femenina, Alexa Bliss sí que la tiene complicada, ya que la semana pasada Kurt Angle le recordó que le debe una oportunidad titular por el cinturón a Nia Jax. La blonda no quiso continuar la conversación, pero es inevitable que deberá exponer su campeonato.

Por su parte, Bray Wyatt ya encontró un nuevo enemigo: Seth Rollins, quien parece estar recuperando su mejor forma y un feudo con el excampeón de la WWE es un gran desafío para el exintegrante de The Shield y, por qué no, volver a ser ‘Freaking Rollins’.