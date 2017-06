WWE Money in the Bank: Sigue todas las incidencias del espectacular evento [Guía de canales]

WWE Money in the Bank será el escenario de extraordinarias peleas desde las instalaciones del Scottrade Center en el estado de Misuri. Revisa los horarios y canales del evento.

WWE Money in the Banks se realizará este domingo desde las 6.00 p.m. (hora peruana). Creditos : WWE

Money in the Bank 2017 es uno de los eventos más esperados por los fanáticos de la WWE y se desarrollará este domingo en el Scottrade Center a partir de las 6.00 p.m. (hora peruana). Las más grandes superestrellas de la compañía saldrán a dejar la piel en el cuadrilátero.

Y es que AJ Styles, Dolph Ziggler, Sami Zayn, Baron Corbin, Shinsuke Nakamura y Kevin Owens se verán las caras en una lucha de escaleras para quedarse con el maletín. Este objeto vale oro pues pueden canjearlo en cualquier momento para tener una pelea por el Campeonato Mundial de SmackDown.

La división femenina, por su lado, también estará de infarto y 5 peleadoras se medirán por el otra maleta que yace en lo más alto de la arena. Charlotte Flair, Natalya, Carmella, Becky Lynch y Tamina sacarán las garras para tener una chance de cara al título de mujeres de la marca azul.

HORARIOS (KICKOFF)

Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 6.00 p.m.

Estados Unidos: 6.00 p.m. (ET) / 3.00 p.m. (PT)

México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 5.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 7.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 8.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1.00 a.m.

CANALES

Fox Action Latino

Movistar TV: Canal 185 digital | Canal 648 satelital

DirecTV: Canal 564

Claro TV: Canal 332

Fox Action HD

Movistar TV: canal 787.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 332.

WWE Network y Libero.pe

CARTELERA

- Jinder Mahal (c) vs. Randy Orton: Por el Campeonato Mundial de la WWE.

- Naomi (c) vs. Lana: Por el Campeonato de mujeres de SmackDown

- AJ Styles vs. Dolph Ziggler vs. Sami Zayn vs. Baron Corbin vs. Shinsuke Nakamura vs. Kevin Owens: Money in The Bank Ladder Match: Money in The Bank Ladder Match

- Natalya vs. Charlotte Flair vs. Carmella vs. Becky Lynch vs. Tamina: Money in The Bank Ladder Match

- The Usos (c) vs. The New Day: Por el Campeonato por parejas de SmackDown