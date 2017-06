WWE Money in the Bank 2017 dejó una gran polémica: la victoria de Carmella, con trampa, y ello no es del gusto de Daniel Bryan, quien regresa a WWE SmackDown Live. Lo puedes ver este martes a las 7 de la noche (hora peruana), por la señal de Fox Sports 3.

WWE SmackDown Live EN VIVO ONLINE: hora, canal del regreso de Daniel Bryan como gerente general Fuente : WWE

WWE SmackDown Live se realiza este martes, luego de un intenso WWE Money in the Bank 2017 que se vivió el último domingo. Los ganadores de los maletines han sido Baron Corbin y Carmella, pero esta última es la que ha generado controversia al punto que Daniel Bryan aseguró que tomará medidas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Baron Corbin ganó WWE Money in the Bank y tiene el maletín en su poder

Baron Corbin ganó contra todo pronóstico el Money in the Bank. Fue quien empujó la escalera donde estaban AJ Styles y Shinsuke Nakamura, y aprovechó en tomar el maletín azul que le permite canjear una lucha titular por el cinturón de la WWE en cualquier momento o circunstancia, literalmente.

Ante ello, Jinder Mahal está bien advertido, porque el ‘Lobo Solitario’ ya anunció que en cualquier momento hará efectiva su oportunidad, por lo que el ‘Maharaja’ deberá ir con cuidado, porque, además, Randy Orton estaría pidiendo su última chance por el campenato de la WWE.

NO TE LO PIERDAS: Lana en traje de baño enciende la temperatura en SmackDown Live

Por otro lado, Mike y Maria, los Kanellis, ya no son más parte de Wrestling Impact y debutarán en WWE SmackDown Live este martes ¿quién o quiénes serán sus víctimas de la pareja?