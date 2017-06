El desgarrador mensaje de la esposa de Bray Wyatt: "Me has destrozado, has roto mi mundo"

La aún pareja del famoso luchador de la WWE, Bray Wyatt, escribió dolorosas palabras a través de Instagram en donde se desahoga y condena al 'Devorador de mundos'.

Esposa de Bray Wyatt comparte un desgarrador mensaje en Instagram. Creditos : WWE

La WWE celebró este lunes una edición más del Monday Night Raw y tuvo apasionantes combates. Una de las apariciones fue la de Bray Wyatt, que arremetió contra Seth Rollins, pero al final fue atacado sorpresivamente. El endemoniado luchador ha sido noticia fuera del ring, ya que fuertes rumores indican que le fue infiel a su pareja con Jojo Offerman.

El 'Devorador de mundos' y su esposa Samantha Rotunda mantienen una relación desde años atrás previo a que Wyatt salte a la fama en el mundo de la WWE. Ella compartió un triste mensaje vía Instagram donde revela que ya no están juntos. Asimismo, deja en evidencia que está totalmente destrozada y que su amor se ha transformado en odio.

CARTA COMPLETA EN ESPAÑOL

"Está en silencio, los niños duermen y me quedo sola con mis pensamientos. Me doy cuenta de que te odio. La burbuja de amor, las cosquillas, las mariposas en el estómago que sentía cuando te veía entrar por la puerta. Todo eso ha desaparecido. No has cometido un error, sino una decisión para toda la vida que se ha macerado durante un año y medio, enfrente de todo el mundo que cambiará para siempre mi vida y las de nuestras niñas", comenta Samantha Rotunda.

"Eres egoísta, no te preocupabas por quién os veía a los dos juntos. Me has hecho daño, me has destrozado, has roto mi mundo. Tú eras mi mundo, nuestro mundo. El rey de nuestro castillo. Nos has perdido, a la familia que hemos construido con tanto trabajo y a la cual hemos protegido. Has tomado una decisión. Te odio por herirnos, con el tiempo verás lo que has perdido. Fui leal, fiel y te amaba, pero no en quién te has convertido. Nos enamoramos cuando no teníamos nada y creamos un hogar, una familia, una vida juntos. Nunca vas a tener eso de nuevo", agregó.

Sin embargo, no todo fueron dardos contra Bray Wyatt, pues su hasta ahora esposa lo felicitó por el Día del Padre. "Nuestros caminos puede que se separen... pero una cosa se mantiene igual, Él me ayudó a crear a dos almas perfectas para compartir mi vida con ellas. Me dio el mejor de los abrazos, es un padre maravilloso para estas dos preciosas niñas y le deseamos un feliz día del padre", relató.

EL DATO

Samantha Rotunda le pidió formalmente el divorcio a Bray Wyatt por adulterio.