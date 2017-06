WWE Raw EN VIVO ONLINE FOX SPORTS 2: hora, canal del regreso de Brock Lesnar a la marca roja

WWE Monday Night Raw tendrá a una figura excluyente: Brock Lesnar, quien defenderá su campeonato Universal ante Samoa Joe en el PPV WWE Great Balls of Fire. Lo puedes ver desde las 7 de la noche (hora peruana), por la señal de Fox Sports 2.

WWE Monday Night Raw se desarrolla este lunes y a dos semanas del gran evento PPV de la marca roja WWE Great Balls of Fire. Brock Lesnar estará en el cuadrilátero para mandar un mensaje contundente a Samoa Joe, su contrincante por el Universal Championship, luego de que ambos se agarraron a golpes en el escenario.

Seth Rollins, por su parte, se ha tomado muy en serio su feudo con Bray Wyatt, quien en el Extreme Rules lo ‘agarró de punto’. La portada del 2K18 no desea dejar su rivalidad con el ‘Devorador de Mundos’.

En otro extremo, Braun Strowman regresó la semana pasada, luego de haberse recuperado de su lesión. Su objetivo, para variar, es Roman Reigns, quien se creía el retador natural del ganador de la lucha Lesnar vs. Joe, pero ‘Big Dog’ no contó que el barbudo se iba a proclamar su rival en Great Balls of Fire.

Por su parte, Enzo Amore y Big Cass rompieron su relación luego de que el segundo confesara que él fue quien estaba detrás de los ataques misteriosos. El siguiente paso será ver si ambos iniciarán un duelo o tomarán caminos separados.