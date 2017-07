Selección Peruana: Ricardo Gareca visitó en Suecia a Yoshimar Yotún [FOTO]

Ricardo Gareca inició los trabajos con miras al cotejo ante Bolivia y Ecuador del próximo 31 de agosto y 5 de septiembre respectivamente. El entrenador de la selección se viene reuniendo con algunos jugadores que militan en Europa.

La preparación del partido ante Bolivia y Ecuador ya arrancó. Ricardo Gareca y su cuerpo técnico viajaron para reunirse con los jugadores que militan en Europa. El entrenador de la selección se reunió con Yoshimar Yotún.

El entrenador del seleccionado patrio tuvo una intensa y duradera conversación con el mediocampista del Malmo e incluso acudió al partido donde el exjugador de Sporting Cristal participó válido por la segunda fase clasificatoria de la Liga de Campeones de la UEFA.

Cabe señalar que Yotún viene de marcar un golazo de tiro libre y para Ricardo Gareca es el titular indiscutible en el once más aún con la ausencia de Renato Tapia, quien no será parte del equipo por acumulación de tarjetas amarillas.

Como se sabe, Nolberto Solano y Nestor Bonillo, viajaron a Rusia donde se reunirán con Jefferson Farfán y Carlos Zambrano donde también lo podrán ver en acción pues el atacante tendrá tres partidos en dos semanas.

EL DATO

La selección jugará ante el 31 de agosto ante Bolivia en el Estadio Nacional.