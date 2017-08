Selección Peruana: ¿Qué méritos hizo Iván Bulos para ser convocado por Ricardo Gareca?

Sonaron muchos nombres, pero Iván Bulos fue el elegido por Ricardo Gareca para ser una opción en la delantera de la Selección Peruana ante Bolivia ante la ausencia obligada de Paolo Guerrero por suspensión.

El delantero de Iván Bulos llegó este año al Boavista procedente del O'Higgins y no necesitó mucho tiempo de adaptación al fútbol portugués: en sus primeros 6 partidos con su nuevo club anotó 2 goles.

No obstante, Ricardo Gareca no convocó a Iván Bulos para los amistosos ante Paraguay y Jamaica, y sí le dio la oportunidad a Alexander Succar. Ante Bolivia y Ecuador, el DT de la Selección Peruana pensó bien su decisión y llamó al delantero de 23 años. ¿Por qué? A continuación su respuesta en conferencia de prensa.

"Tenemos jugadores que se mueven por todo el frente del ataque. En el caso de Iván Bulos, me parece que tiene una característica más fija. No lo veo tanto por todo el ataque. Paolo Guerrero y Bulos son centro atacantes. Luego, todos juegan en todo el frente del ataque. Tenemos esa posibilidad de que no muchos la tienen. Eso nos lleva a encontrar variantes", sostuvo Ricardo Gareca.

El entrenador de la Selección Peruana visitó en dos ocasiones a Iván Bulos en Portugal y quedó más que convencido que puede ser el reemplazante de Paolo Guerrero ante Bolivia. Alexander Succar, por diferentes características de juego, quedó de lado de la convocatoria.

Iván Bulos debutó con la Selección Peruana en la derrota 2-1 ante Estados Unidos en 2015.