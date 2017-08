Selección peruana: Dr Julio Segura "Guerrero estará ante Ecuador y Rodríguez ante Bolivia"

Faltan menos de 20 días para jugarnos todas nuestras chances de seguir soñando con llegar al próximo Mundial de Rusia 2018. Paolo Guerrero y Alberto Rodríguez son dos de los lesionados, pero que llegarían sin problemas.

El médico de la selección peruana, Julio Segura se refirió a los diferentes jugadores que tienen algunas dolencias y estas semanas tendrían que aligerar sus procesos de recuperación para estar en óptimas condiciones a los duelos eliminatorios.

"Guerrero tiene una lesión muscular tipo desgarro. Paolo ha demostrado una recuperación rápida en sus diversos tipos de lesiones que ha presentado y lo más probable es que esté presente para el partido que corresponde (Ecuador el 5 de setiembre)", declaró a Radio Ovación.

Asimismo se refirió sobre las lesiones de Alberto Rodríguez y Christian Cueva. "En la resonancia magnética se le encontró una pequeña inflamación en el tobillo. No nos parece que sea complicado el problema, es probable que él llegue bien porque no demuestra una lesión grave, sobre Christian Cueva no le molesta mucho, hoy posiblemente seguirá entrenando y conversaré con él más tarde".

EL DATO

A partir del 21 de agosto comenzará los entrenamientos de la selección peruana en la VIDENA.