Perú vs. Bolivia: el posible 11 de emergencia de Ricardo Gareca ante la lesión de Yoshimar Yotún

Ricardo Gareca ensayó un nuevo once para el partido contra Bolivia ante la lesión de Yoshimar Yotún , quien abandonó los entrenamientos. Jefferson Frafán se mete al equipo titular.

La tarde de ayer no fue buena para Yoshimar Yotún, el seleccionado peruano terminó lesionado el partido y todo hace indicar que se perderá el trascendental duelo de esta noche contra Bolivia. Ante ello, Ricardo Gareca tiene un posible once sin el exSporting Cristal.

Según lo visto y sin contar con Yoshimar Yotún, Ricardo Gareca mandaría el mismo once que ha venido trabajando, salvo la inclusión de Jefferson Farfán en reemplazo del jugador del Orlando City, por lo que quedaría definido así: Cáceda, Advíncula, Ramos, Rodríguez, Trauco, Aquino, Flores, Cueva, Carrillo, Farfán y Ruidíaz.

Jefferson Farfán no jugará exactamente en el lugar de Yotún, sino que lo hará por el extremo, mientras que Edison Flores bajará a jugar de 6. Es decir, el sistema que emplearía Ricardo Gareca sería el 4-2-3-1.

Con baja de Yotún, @SeleccionPeru iría así: Cáceda, Advíncula, Ramos, Rodríguez, Trauco, Aquino, Flores, Carrillo, Cueva, Farfán y Ruidíaz. — Gustavo Peralta Coel (@Gustavo_p4) 31 de agosto de 2017

Según Canal N, Yoshimar Yotún habría quedado descartado para el duelo de esta noche, el peruano habría abandonado la concentración para practicarle exámenes médicos y así determinar la gravedad de su molestia en la espalda.

En caso que Yoshimar Yotún no llegue al duelo de esta noche, al mediocampista se le esperará para el partido del próximo martes, cuando la 'Blanquirroja' visite a Ecuador en el Olímpico de Quito.