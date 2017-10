Jefferson Orejuela desmiente actos de indisciplina durante concentración de Ecuador

Ecuador no tiene paz a días de quedar fuera del Mundial Rusia 2018. Tras caer ante Chile y Argentina en la última fecha doble, la dirigencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) decidió suspender de forma indefinida a cinco jugadores por actos de indisciplina unos días antes del duelo ante la 'Albiceleste' por las eliminatorias sudamericanas.

TE PUEDE INTERESAR: Presidente de la FIFA anunció que "ha llegado el momento de usar el VAR"

Según la prensa norteña, los involucrados son Enner Valencia, Jefferson Orejuela, Robert Arboleda, Gabriel Cortés y Joao Plata. "De ellos, los tres primeros jugaron contra la Albiceleste en el estadio Atahualpa la noche del último martes 10 de octubre", precisó el diario El Comercio ecuatoriano.

El presidente de la FEF, Carlos Villacís, condenó los actos de indisciplina sin mencionar los nombres de los involucrados. "Lo más cómodo sería cruzarse de brazos y no hacer nada. Los jugadores que están involucrados en esto y que han sido nombrados en el informe del profesor Célico han sido separados de cualquier convocatoria a la selección nacional indefinidamente", apuntó.

NO TE LO PIERDAS: Los jugadores peruanos que merecen ir al Mundial, según Cueva

Uno de los citados, Jefferson Orejuela, alzó su voz de protesta y le pidió al mandamás de la FEF que sea específico. "En las últimas horas he visto con pena que se usa mi nombre por partes de algunos periodistas incluyéndome en el grupo sancionado por indisciplina en la Selección. Yo no fui parte de ningún acto de indisciplina en la última convocatoria ni salí de la concentración, como están diciendo. Cada vez que he tenido la oportunidad, he representado con orgullo y valentía a Ecuador y esta última vez no fue la excepción", aclaró en su cuenta de Twitter.

EL DATO:

Jefferson Orejuela fue titular en los partidos de Ecuador ante Chile y Argentina, por las Eliminatorias Rusia 2018.