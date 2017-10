Rusia 2018: Gonzalo Núñez dejó en ridículo al abogado chileno que pidió la eliminación de Colombia y Perú [VIDEO]

El fin de semana, la FIFA recibió un documento de queja por parte del abogado chileno Luis Mariano Rendón, quien apelando a la transparencia del juego, no pudo soportar ver el ‘pacto’ al que llegaron las Selecciones de Colombia y Perú en la última fecha de las Eliminatorias Rusia 2018, que dejó a su país sin Mundial. El letrado fue buscado por un medio de comunicación y el sujeto en mención atendió sin saber lo que iba a suceder. Cortesía de Gonzalo Núñez.

Resulta que en ‘Exitosa Deportes’, Gonzalo Núñez habló con el abogado y la intención era para que Marino Rendón diga el motivo de la denuncia, qué realmente le motivó a presentar un documento ante la FIFA, cuando la misma ANFP manifestó que no haría una denuncia formal.

Ante ello, el chileno apelaba a que siempre se debe jugar de manera transparente, pero cuando le hicieron cuestionamientos sobre la agresión anal de Gonzalo Jara Edinson Cavani no tuvo respuesta clara, y mucho menos cuando dos clubes del torneo sureño se pusieron de acuerdo para no atacarse entre sí durante 25 minutos.

Tras ello, y para coronar la conversación, se sacó a relucir que Luis Marino Rendón es candidato al Congreso de Chile en las próximas Elecciones de la nación sureña. Gonzalo Núñez dijo lo siguiente: “Nos queda bastante claro su interés político. En el fútbol también ocurre y lo entendemos. El fútbol es muy generoso y ayuda mucho a los políticos. Y si no estuviera usted en carrera política, no hubiese reclamado. Yo pensé que era un abogado que defendía las causas justas. Ya me queda claro como es. Ojalá que no salga elegido”.