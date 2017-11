Perú vs. Nueva Zelanda: el conmovedor texto de un periodista neozelandés sobre la Selección Peruana

La pasión que genera la Selección Peruana es inigualable. Ya sea en Lima o en Auckland. Y hasta los propios extranjeros pueden dar fe de ello. Andrew Voerman, periodista del diario Stuff de Nueva Zelanda, fue uno de los pocos que siguió todas las incidencias del equipo de Ricardo Gareca en la capital de su país y se animó a escribir un conmovedor texto sobre lo que genera el deseo de clasificar al Mundial Rusia 2018 en los jugadores y los peruanos residentes en Auckland.

TE PUEDE INTERESAR: FIFA no dejaría jugar a Guerrero la vuelta ante Nueva Zelanda

El texto es imperdible y promete viralizarse en las próximas horas en redes sociales. ¿Qué significa para el Perú estar cerca de clasificar a la Copa del Mundo? Aquí la respuesta.

NO TE LO PIERDAS: El once de Gareca para enfrentar a Nueva Zelanda

Andrew Voerman

Stuff de Nueva Zelanda

El martes, cuando los jugadores estaban estirando las piernas, nos dejaron permanecer durante todo el entrenamiento. No había secretos para el comando técnico hasta ese momento. Después solo vimos calentamientos y tuvimos que salir del campo QBE de Auckland. A pesar de eso, el acceso era mucho mayor al del seleccionado neozelandés en esta última semana.

Sin embargo, me cuesta imaginar que pueda haber tanto interés en un calentamiento de Nueva Zelanda, si comparamos con lo visto detrás de la selección peruana. Han sido 30 a 50 aficionados en cada práctica peruana. Lo que también fue revelador es el interés en el mismo Perú, donde cada práctica se desarrollaba al cierre de la noche de este país.

Aparte de los hinchas he contado hasta 30 reporteros peruanos que cubren a su selección, la mayoría ha transmitido en vivo para TV o para redes sociales como Facebook. Me pidieron dar una entrevista en una de estas transmisiones y pude ver que me seguían más de dos mil personas desesperadas por obtener cualquier tipo de información de su selección. Todos, a pesar de los once mil kilómetros de distancia, quieren sentir lo que sucede en los entrenamientos como si estuvieran allí. Es un nivel de interés impresionante.

Mientras el departamento de prensa de Perú nos comunicaba que Renato Tapia era el que hablaba el mejor inglés, en el plantel de los 'All Whites' jugadores como Chris Wood, Marco Rojas o Ryan Thomas no han sido presentados en sesiones para medios. La selección de Nueva Zelanda no ha tenido actividades públicas con sus hinchas. Perú tampoco, sin embargo, no han dejado de estar conectados con sus seguidores.

Perú, clasificado en el puesto 10 FIFA, parece relajado y listo para su tarea de hoy en Wellington. A estas alturas es difícil saber cómo se sienten los 'All Whites', nos han puesto muchas barreras para saberlo.

Se supone que este tramo de la Eliminatoria es especial aquí, pero hasta ahora eso se ha sentido más como si estuviéramos en Perú. Los visitantes vienen a cumplir su sueño de romper la racha de 36 años sin Mundiales y, cuando ves la pasión de sus fanáticos, casi parece cruel querer negarles eso.

Perú es favorito, sin embargo, como dicen mis colegas de ese país: "esto es fútbol". Ambos cuadros, sin duda, tienen hoy una oportunidad

Traducción del Diario El Comercio