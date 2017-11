Perú vs. Nueva Zelanda: José Luis Chilavert calificó a Pedro Gallese "Es uno de los mejores arqueros de Sudamérica"

El ex guardameta de selecciones paraguayas, José Luis Chilavert deseó lo mejor a la selección peruana para conseguir un triunfo en Nueva Zelanda para volver a verlo al Mundial ya que cuenta con un gran equipo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Perú vs. Nueva Zelanda: el conmovedor texto de un periodista neozelandés sobre la Selección Peruana

El polémico ex futbolista aseguró que la 'bicolor' tiene la gran primera opción para ganar el repechaje y no dudó en expresar sus mayores vibras para que pueda logra el objetivo no solo del equipo, sino de todo el país.

"Ojalá que toda la gente de Perú sea optimista, con la ilusión de apoyar. Lo merece Gareca por el trabajo que ha hecho con el grupo de jugadores, para mí sería un privilegio ver a Perú en el mundial, lo deseo de corazón", declaró en Radio Ovación.

NO TE LO PIERDAS: Cristian Benavente: "Uno de mis objetivos es jugar el Mundial con Perú"

Por último consideró al guardameta, Pedro Gallese como uno de los mejores y le lanzó un consejo. "El consejo que daría es que los defensores no se metan mucho al área, cuidado con los choques porque son altos, son fuertes, pero Gallese es uno de los mejores arqueros de Sudamérica hoy, me alegra, le transmite seguridad a su equipo".

EL DATO

José Luis Chilavert fue uno de los arqueros más destacados en el Mundial de Francia 98.