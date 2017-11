VER Perú vs. Nueva Zelanda EN VIVO ONLINE CMD ATV DIRECTV: Repechaje Rusia 2018 [Guía de canales]

Perú está a un paso de lograr su hito más importante en los últimos 35 años: clasificar al Mundial Rusia 2018. Nueva Zelanda es el rival a vencer en el repechaje y, de lograrlo, regresará al torneo más soñado y preciado para todos. Para que no te pierdas de ningún detalle, te pasamos la Guía de canales de esta noche histórica.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Perú vs. Nueva Zelanda EN VIVO ONLINE, partido por Repechaje Rusia 2018

HORARIO

Perú, Panamá, México, Colombia y Ecuador: 9:15 p.m.

Estados Unidos: 8.15 p.m. (ET) / 7.15 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 10:15 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 10:15 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 11:15 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 3:15 a.m. (jueves).

CANALES

Perú: CMD, ATV, DirecTV Sports, ESPN, ESPN Play, ESPN 2.

Argentina: ESPN, ESPN 2, ESPN Play, TyC Sports.

Bolivia:ESPN, ESPN 2, ESPN Play, Tigo Sports.

Chile: TyC International

Brasil: SporTV.

Colombia: TyC International.

Ecuador: DirecTV Sports

El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá: ESPN, ESPN 2, ESPN Play

México: Sky Sports, Telemundo.

Nueva Zelanda: Sky Sports 2 NZ, Sky Go NZ.

Paraguay: ESPN, ESPN 2, ESPN Play.

Inglaterra: Premier Sports.

Estados Unidos: Bein Sports, NBC Universo, Telemundo Deportes

Venezuela: TyC International.

NO TE LO PIERDAS: Perú definió su once para ganar a Nueva Zelanda en Rusia 2018

ALINEACIONES PROBABLES

Perú: Gallese, Rodríguez, Corzo, Ramos, Trauco, Tapia, Cueva, Carrillo, Flores, Ruidíaz y Farfán.

Nueva Zelanda: Marinovic, Reid, Durante, Boxall, Colvey, McGlinchey, Barbarouses, Rojas, Thomas, Ingham, Wood.