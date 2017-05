Raúl Ruidíaz será baja un mes y no jugará amistosos con la Selección Peruana. Ante Bolivia sí debe ser fijo.

Selección Peruana: ¿Raúl Ruidíaz llegará para el duelo frente a Bolvia?

Que no panda el cúnico. Raúl Ruidíaz, quien salió lesionado el pasado jueves contra el Xolos de Tijuana por los cuartos de final del Clausura, estará fuera de las canchas durante un mes. Pero la calma llegó después por medio de su agente, David Pezúa.

“Me comuniqué con Ruidíaz y me comentó que todo apunta que sea una distensión y eso, de alguna manera, no es grave”, dijo Pezúa a Radio Ovación. Eso sí, es casi confirmado que la “Pulga” no disputará los amistosos contra Paraguay y Jamaica.

El 8 de junio, la blanquirroja chocará ante el cuadro guaraní en Trujillo y cinco días después, los dirigidos por Ricardo Gareca sostendrán otro amistoso contra Jamaica en suelo “characato”. Sin embargo, su presencia no peligra para los duelos de verdad.

Ruidíaz debe llegar al 100% para los enfrentamientos ante Bolivia y Ecuador, 31 de agosto y 5 de septiembre, posteriormente. Pues, según su agente, la “Pulga” podría llegar a jugar las “semis” del Clausura.

Para ello, el Monarca deberá doblegar al Xolos de Tijuana, este domingo, en el partido de vuelta en el Estadio Caliente.

EL DATO

Raúl Ruidíaz lleva 20 goles desde su llegada al balompié azteca.