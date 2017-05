Pedro Gallese conserva la fe de que el TAS mantenga los puntos a favor de la Selección Peruana para así seguir en la pelea por clasificar a Rusia 2018.

Selección Peruana: Pedro Gallese confía en que fallo del TAS será favorable

El fallo que pueda brindar el TAS, sea a favor o en contra de la Selección Peruana, tiene a los dirigentes, hinchas y hasta los propios jugadores preocupados, pues desean que se mantenga las tres unidades que FIFA entregó al Perú por la mala inscripción del jugador boliviano Nelson Cabrera.

“Los amistosos que se vienen van a servir para prepararnos de cara a los duelos ante Bolivia y Ecuador. Debemos tomarlo con seriedad y hacer lo que pide el “profe”. Hay preocupación para que el TAS no nos quite los puntos que nos entregó FIFA. Confío en la buena labor de los dirigentes (FPF). Confío que la tabla no se mueva”, dijo Gallese.

Sobre el buen momento de Raul Ruidíaz y su futuro, aseguró: “Se habla mucho de Ruidíaz en México. En lo personal, yo tengo dos años más de contrato en Veracruz”.

EL DATO

Los jugadores Renato Tapia, Raúl Ruidíaz, Andy Polo y Pedro Gallese se enuentran trabajando en las instalaciones de Videna para mantenerse en buen estado físico.